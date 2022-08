SK St. Johann II nach Sieg in Kirchbichl neuer Tabellenführer – Kolsass/Weer II mit Torfeuerwerk gegen Thiersee II

Details Sonntag, 14. August 2022 01:20

Der SV Kirchbichl II hat in der dritten Runde der 1. Klasse Ost im Heimspiel gegen den SK St. Johann II eine starke Vorstellung geboten. St. Johann kann sich aber trotzdem 2:0 durchsetzen, löst Going (2:2 in Ebbs) als Tabellenführer ab. Viel Boden gut gemacht hat der SV Raika Kolsass/Weer II mit einem 5:0 gegen den SV Thiersee II.

Drei Treffer für Kolsass/Weer gegen Thiersee binnen sieben Minuten

Goran Stefanovic, Trainer SV Raika Kolsass/Weer II: „Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen, auch gute Möglichkeiten für die Gäste. Allerdings haben wir dann in den letzten sieben Minuten drei Tore geschossen – das war sicherlich die Vorentscheidung. Luca Hochschwarzer, Stefan Steinlechner und Lukas Hussl zwischen der 38. und 45. Minute, damit 3:0 für unsere Mannschaft. Der erste Treffer fiel nach einer Ecke, alle weiteren Treffer aus dem Spiel heraus. Dazu gehören auch die beiden Treffer in Hälfte zwei. Das 4:0 von Davide De Sclavis in der 46. und das 5:0 von Johannes Walter-Mark in der 79. Minute.“

Starke Kirchbichler unterliegen dem SK St. Johann

Stefan Gasteiger, Trainer SK St. Johann II: „Eine ziemlich schwere Partie für unsere Mannschaft – sehr kampfbetont. An und für sich war es eine ausgeglichene Partie, aber die Heimelf hat schon sehr gut gespielt, hatte auch ein Chancenübergewicht. Wir waren aber effektiver, positiv hat sich auch die schnelle Führung in der siebenten Minute durch Marco Pfannhauser ausgewirkt. In der 77. Minute die Entscheidung – das 2:0 durch Patrick Hager. Ich würde aber trotzdem von einem verdienten Erfolg meiner Mannschaft sprechen!“