Going verliert nach Remis in Ebbs Tabellenführung – Achensee mit klarem Erfolg in Schwoich

In der dritten Runde der 1. Klasse Ost konnte sich der SK St. Johann II an die Tabellenspitze setzen – 2:0 Erfolg in Kirchbichl. Sehr spannend das Duell zwischen Ebbs II und Going – es endet 2:2, damit verliert Going die Tabellenführung. Der FC Achensee macht den größten Sprung in der Tabelle nach oben – Platz acht nach einem 5:2 Erfolg beim FC Schwoich II

Ebbs II und Going trennen sich 2:2

Stefan Gruber, sportlicher Leiter SC Going: „Eine flotte, unterhaltsame Partie! Going in den ersten Minuten stark - mit einigen Topchancen und zwei Stangentreffern. Dann kommt auch Ebbs besser ins Spiel. Ausgeglichenes, spannendes Spiel über neunzig Minuten. Ebbs geht durch zwei Schnitzer von Going zweimal in Führung. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte trifft Salih Canikoglu zum 1:0 für Ebbs, Rene Geisler macht das 2:1 für Ebbs in der 59. Minute. Going steckt nicht auf, kommt durch Doppelpack Sandro Schipflinger zum verdienten Ausgleich. Tolle Moral und Einstellung unserer Mannschaft! Drei Spieler beenden den Urlaub früher, um beim Spiel dabei zu sein, Sandro Schipflinger hat einen musikalischen Auftritt dafür abgesagt. Kollektiv starke Mannschaftsleistung, kaum möglich beste Spieler hervorzuheben! Auch der junge Schiri hat seine Aufgabe gut gemacht!“

Achensee holt mit starker Vorstellung ersten Dreier in Schwoich

Özkan Yayar, Trainer FC Achensee: „Die erste Halbzeit war spielerisch ausgeglichen. Die gegnerische Mannschaft hat Ihre Chancen nicht genutzt, obwohl sie mehrmals auf unser Tor zugelaufen sind. Uns ist es gelungen, die Chancen auszunutzen. Das erste Tor - nach Eckball – per Kopf von Mario Fichtinger. Das zweite Tor in der 35. Minute entstand nach einer Flanke – Kopfball-Eigentor der Heimelf. Somit gingen wir mit 2:0 in die Pause.

In der zweiten Halbzeit waren wir spielerisch besser und erhöhten unseren Score deutlich. Die Gegner haben sich sehr bemüht aufzuholen, aber es gelangen ihnen nur zwei Treffer durch Noah Lambauer und Elias Wurzenrainer. Das Spiel endete 5:2 für uns. Die weiteren Treffer für meine Mannschaft in der zweiten Hälfte erzielten Fabian Toscano, Mario Fichtinger und Mario Stuchlik.“

Beste Spieler FC Achensee: Sandro Scheiflinger (V), Lukas Schatz (MF), Mario Stuchlik (MF), Mario Fichtinger (z. MF)