Uderns findet mit Sieg gegen Hochfilzen Anschluss an die Tabellenspitze

Details Dienstag, 16. August 2022 02:12

Nach der dritten Runde der 1. Klasse Ost hat sich die Tabellenspitze durch das Remis von Going in Ebbs wieder eng zusammen geschoben. SVG Uderns hat nach dem 4:0 gegen den FC Hochfilzen auch nur mehr einen Punkt Rückstand auf das Top-Duo St. Johann und Going. In der kommenden Runde kommt es unter anderem zum Duell zwischen Going und Uderns – Ankick am 20.8.2022 um 19 Uhr in Going.

Spielanalyse Uderns gegen Hochfilzen

Daniel Schwemmberger, Trainer SVG Uderns: „Wir starteten höchstmotiviert gegen den letztjährigen Dritten der 1. Klasse Ost. Im Vergleich zum letzten Spiel hatte ich nur eine kleine Änderung vorgenommen und so lief eine beinahe perfekt eingespielte Mannschaft auf. Am Anfang war es noch ein relativ offener Schlagabtausch. Keine Mannschaft wollte einen entscheidenden Fehler machen und so ein Gegentor kassieren. Die besseren Chancen fand aber meine Mannschaft vor. Leider konnten wir diese nicht nutzen und so brauchte es eine herrliche Kombination in der 22. Minute zur 1:0-Führung, welche uns Markus Rieser besorgte. Unsere Gäste mussten kurze Zeit später leider verletzungsbedingt in der Defensive wechseln. Wir nutzen diese Phase zur 2:0-Führung. Einen perfekt getretenen Eckball in der 33. Minute, verwertete unser Stürmer Aleksandar Savanovic optimal mit dem Kopf zum 2:0. Dies war auch der Pausenstand.

Wichtig für uns war es, gleich nach der Pause nach zu legen. Wir wollten auf jeden Fall früh alles klar machen. Ein Handspiel im Strafraum von Hochfilzen wurde geahndet und so bekamen wir in der 48. Minute die Chance auf das dritte Tor. Bernhard Kröll übernahm die Verantwortung und somit stand es 3:0. In der 62. Minute brachte ich frische Kräfte. Die stark aufspielenden Paul Hell und Markus Rieser verließen den Platz und für sie kamen Michael Garber und Florian Kropf ins Spiel. Beide konnten sich nahtlos in das Spiel einfügen. Einen tollen Freistoß verwertete dann unser Kapitän Thomas Klocker per Kopf zum 4:0 in der 72. Minute. Wir waren aber noch nicht satt und spielten munter weiter nach vorne. In der 76. Minute brachte ich Elias Markt für Daniel Nagraisalovic und kurz vor Schluss auch noch Michael Lindner sowie Sandro Rehrl für Michael Hanser und Aleksandar Savanovic. Durch die vielen Wechsel flachte die Partie gegen Ende hin ein wenig ab und so blieb es beim souveränen 4:0 Endstand.

Herzliche Gratulation an meine Mannschaft für die super Leistung. Unseren Freunden aus Hochfilzen wünsche ich für die restliche Herbstsaison einen guten Verlauf und wir freuen uns schon auf das Auswärtsspiel in Hochfilzen im Frühjahr. Für mein Team geht es am kommenden Samstag, dem 20.8.2022, um 19:00 Uhr, mit dem schweren Auswärtsspiel gegen Going weiter. Die SVG Uderns hofft auf viele Zuschauer beim Spiel gegen den derzeit Zweitplatzierten!“

Beste Spieler SVG Uderns: Aleksandar Savanovic (Stürmer), Daniel Rieser (Innenverteidiger)