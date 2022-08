Oetz/Sautens erobert mit Sieg gegen Hall II Platz zwei – SV Innsbruck II nach Dreier gegen Lechaschau auf Tabellenplatz vier

Details Montag, 22. August 2022 01:44

In der vierten Runde der 1. Klasse West ist dem SV Innsbruck II der größte Sprung in der Tabelle nach oben gelungen. Im Spitzenspiel gegen den FC Lechaschau konnte ein 3:1 Erfolg gefeiert werden. Tabellenplatz zwei für die SPG Oetz/Sautens nach einem ungefährdeten 3:1 Erfolg gegen Hall II. Der neue Tabellenführer ist der SC Mils II – 2:1 auswärts gegen den FC Tiroler Zugspitze.

Klare Sache für Oetz/Sautens gegen Hall II

Roland Waldhart, Trainer SPG Oetz/Sautens: „Anfangs schwieriges Spiel für uns, da Hall sehr defensiv agiert hat. Wir fanden nicht so schnell das richtige Rezept - mit Fortdauer des Spiels wurde es aber immer besser. In der 27. Minute ein Eigentor der Gäste, mit 1:0 ging es in die Pause. Die zweite Halbzeit war eine klare Sache für uns – leider mit wieder unzähligen vergebenen Chancen. Daniel Leiter hat in der 59. Minute zum 2:0 getroffen, Manuel Wedam in der 82. Minute zum 3:0. Der Gegentreffer fiel aus einem Eigenfehler in der 88. Minute durch Ferhat Ceylan. Wir hatten außerdem zwei Stangenschüsse zu verbuchen und haben auch einen Elfmeter vergeben. Fazit: Zu keiner Zeit war der Sieg gefährdet, trotzdem bin ich mit den - zum wiederholtem Mal - vergebenen Chancen unzufrieden. Die richtig super heraus gespielten Möglichkeiten, bringen wir noch nicht im Tor des Gegners unter!

Beste Spieler SPG Oetz/Sautens: Julian Kometer, Kuzu Mustafa, David Gundolf

Doppelpack und Traumtor von Remo Fioresi für den SVI II gegen Lechaschau

Marco Regensberger, sportlicher Leiter FC Lechaschau: „Starker Beginn der Heimelf mit guter Möglichkeiten zur Führung. Nach zwanzig Minuten kam der FC Lechaschau besser ins Spiel und übernahm das Kommando und hat zwei sehr gute Chancen zur Führung vorgefunden. Die letzten zehn Minuten vor der Pause waren ausgeglichen mit Chancen auf beiden Seiten - Pause 0:0.

Lechaschau kommt sehr aufgeweckt aus der Kabine, konnte Druck auf das gegnerische Tor machen und nützt dann auch gleich die erste Topchance zur 1:0-Führung durch Sandro Gruber. Zwei Minuten später ließ Daniel Strauss die tausendprozentige Chance auf das 2:0 aus. Dann kam die Heimmannschaft wieder besser ins Spiel, konnte die wichtigsten Zweikämpfe gewinnen und traf somit zum verdienen Ausgleich – in der 66. Minute abermals Remo Fioresi.

Das Spiel sah dann lange nach einem Unentschieden aus. Nach einer perfekten Flanke konnte aber Remo Fioresi vom SVI den Ball zwanzig Meter vor dem Tor mit der Brust ohne Gegenwehr annehmen und knallt ihn volley in den Winkel, absolutes Traumtor zum 2:1 für den SVI. Durch einen gut gespielten Konter im Finish noch das 3:1 für den SVI durch David Wriessnegger.

Der Sieg für die Heimelf war verdient. Da der FC Lechaschau noch durch „Urlaubssorgen“ geplagt wird, mussten sieben U18 Spieler vom Start weg spielen. Ab kommender Woche sollte der Kader aber wieder vollständig sein!“