Ellmau erkämpft Dreier in Thiersee – Reith schreibt den ersten Dreier gegen Ebbs II an

Details Dienstag, 23. August 2022 02:04

Der neue Tabellenführer in der 1. Klasse Ost nach vier Runden heißt SVG Uderns nach einem 3:1 Erfolg in Going. Der SC Ellmau bleibt dran an der Tabellenspitze – ein hart Erkämpftes 2:0 beim SV Thiersee II. Der FC Elektro Achorner Reith/Kitzbühel schreibt das erste Mal voll an – ein überzeugender 4:2 Erfolg gegen die starke Elf des SK Blitzschutz Pfister Ebbs II.

Belmin Majetic mit Doppelpack für Ellmau in Thiersee

Marco Busic, Co-Trainer SC Ellmau: „Unser Auswärtsspiel gegen Thiersee 1b war, wie erwartet, die vom Papier her vermeintlich leichte Aufgabe, die sich als deutlich schwerer entpuppte.

Die erste Hälfte verlief eher ereignisarm auf beiden Seiten, auch wenn Chancen für beide vorhanden waren. Thiersee hatte die beste Chance der ersten Halbzeit nach einem schweren Abspielfehler in unserer Abwehrreihe, konnte diese jedoch nicht nutzen. Wir hatten wohl etwas mehr Spielanteile, konnten aber aus dem Spiel heraus nur selten gefährlich werden.

In der zweiten Halbzeit erwischten wir einen Start nach Maß. Über die linke Seite setzte sich Dominik Haselsberger durch - nach super Zuspiel aus der Abwehrzentrale heraus - und legte flach in den Strafraum, wo Belmin Majetic aus etwa fünfzehn Metern aus halblinker Position, links unten, einnetzte. Kurz darauf bekamen die Gastgeber eine Gelb-Rote Karte und somit bekamen wir in Folge das Spiel deutlich unter Kontrolle. Wir erarbeiteten uns einige gute Chancen im weiteren Spielverlauf, konnten aber leider keine davon nutzen. Das Spiel ging im Prinzip in der gleichen Tonart weiter, bis der Gastgeber in den letzten zehn Minuten noch mal alles nach vorne warf. Natürlich bekamen sie auch eine gute Chance per Kopfball nach einem Standard, aber zum Glück für uns war unser Keeper, Sojer Tobias, an diesem Abend ein sicherer Rückhalt. So dauerte es bis in die Nachspielzeit, ehe uns Belmin Majetic mit seinem zweiten Treffer erlösen konnte. Der Treffer war dem ersten sehr ähnlich, was Position und Abschluss angeht, nur dass diesmal der Vorlagengeber ein anderer war: Serafin Ivan.

Im Großen und Ganzen war der Sieg verdient, mehr Chancen und größere Spielanteile, aber es war alles andere als einfach!“

Spannende Partie zwischen Reith/Kitzbühel und Ebbs II

Christoph Kranz, Trainer FC Elektro Achorner Reith/Kitzbühel: „Reith war von Beginn an im Spiel und konnte mit der einen oder anderen Kombination sofort Gefahr erzeugen. Nach einer Spielverlagerung auf die rechte Seite, konnte der erst sechzehnjährige Leo Hölzl die frühe Führung erzielen. Das Spiel wurde danach etwas ausgeglichener, ohne große Torchancen. In der 35. Minute kamen die Gäste durch einen individuellen Fehler in der Reither Hintermannschaft etwas glücklich zum Ausgleich – Alexander Haslacher trifft zum 1:1.

In Halbzeit zwei startete die Heimelf wieder besser. In der 50. Minute zeigte der Schiedsrichter nach einem Foul an Pletzer erstmals auf den Punkt. Leider konnte diese gute Möglichkeit nicht genutzt werden. In der 58. Minute dann der nächste Foulelfmeter - der gefoulte Emircan Cetinkaya verwandelte sicher zum 2:1. Nur zwei Minuten später konnte - nach einem weiten Abschlag und einem Fehler der Gäste – Tufan Yalcin mit dem Doppelschlag die Vorentscheidung herbeiführen. In der 66. Minute gelingt es Ebbs noch einmal durch Alexander Haslacher den Anschlusstreffer zu erzielen, ehe Marvin Pendl sieben Minuten vor dem Ende - mit einem Traumfreistoß aus dreißig Metern - das Spiel entschied.

Ein hart erkämpfter, aber verdienter Sieg meiner Mannschaft. Ein Lob der gesamten Mannschaft für die Einstellung an diesem Abend. Und an Emircan Cetinkaya, der in einem wichtigen Moment Verantwortung übernahm!“