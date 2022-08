Spielanalysen: Kirchbichl II gewinnt in Schwoich und Tux in St. Johann

Details Dienstag, 23. August 2022 02:53

Der FC Tux konnte in der vierten Runde der 1. Klasse Ost den zweiten Tabellenplatz erobern – ein 4:1 Erfolg beim ST. St. Johann II. Damit haben Leader Uderns, Tux und Ellmau je neun Punkte am Konto. Einen sehr attraktiven Schlagabtausch bekam man in Schwoich zu sehen – der SV Kirchbichl II setzte sich beim FC Riederbau Schwoich II mit 5:2 durch.

Auswärtserfolg in St. Johann - Spielanalyse des FC Tux

Am 20. August 2022 stand für den FC Tux wieder eine lange Auswärtsreise am Programm. Für unsere Mannschaft ging es zum damaligen Spitzenreiter aus St. Johann.

Tux startete traumhaft in die Partie. Stefan Tipotsch tankte sich an der Seite an zwei Gegenspielern vorbei und hatte das Auge für den frei stehenden Andre Peter Grosser, der den Ball dann souverän nach vierzig Sekunden im Tor unterbrachte. Nur zwei Minuten später war es wieder Grosser, der durch einen abgefälschten Freistoß das 2:0 erzielten konnte. In weiterer Folge überließ Tux der Heimmannschaft viel Ballbesitz und versuchte ab der Mittellinie die Räume eng zu machen - das funktionierte hervorragend. St. Johann kam nicht gefährlich vor das Tuxer Gehäuse. Bei einem Pass in der 26. Minute war Tipotsch hellwach und konnte so seine Schnelligkeit aufblitzen lassen und alleine auf das gegnerische Tor zulaufen. Den Ball versenkte er dann mustergültig mit dem „Spitz“ ins lange Eck. Mit einem Stand von 3:0 für Tux ging es in die Kabinen.

Nach der Pause kam die Heimmannschaft etwas besser ins Spiel, aber nennenswerte Chancen gab es nicht. Tux war defensiv diszipliniert und lauerte auf Kontermöglichkeiten. Einen Eckball von Erler konnte Christopher Stock per Kopf zum 4:0 im Tor unterbringen. Den Schlusspunkt in dieser Begegnung setzte allerdings die Heimmannschaft, welche mit dem 4:1 durch David Obholzer aber nur noch Ergebniskosmetik betreiben konnte.

Fazit: Ein hochverdienter Sieg für unsere Mannschaft, welche auswärts endlich mal zeigen konnte, was eigentlich in ihr steckt. Die taktischen Vorgaben wurden über das ganze Spiel perfekt und diszipliniert eingehalten und durch die frühen Tore hatte man eigentlich alles im Griff. Ein Lob an das ganze Team! Durch diesen Sieg ist man jetzt in der Tabelle punktgleich mit Uderns und Ellmau an der Tabellenspitze. Bereits am Freitagabend, dem 26. August 2022, geht es mit dem Heimspiel gegen Schwoich 1b weiter.

Rasanter Schlagabtausch zwischen Schwoich II und Kirchbichl II

Daniel Brandauer, Trainer FC Riederbau Schwoich II: „In der ersten Halbzeit haben die Gäste etliche hundertprozentige Möglichkeiten nicht genutzt. Unsere 1:0-Führung per Kopfball nach Ecke von Lechner am langen Pfosten durch Massimo Rieser. In der 34. Minute der Ausgleich der Gäste – ebenfalls nach einem Eckball – durch Elias Kaindl. Sieben Minuten später gelungenes Solo von Bastian Gugglberger – 2:1 für Kirchbichl. Nach einem Freistoß aus dem Halbfeld legt Maximilian Jung per Kopfball zum 3:1 für Kirchbichl nach.

Uns gelingt der Anschlusstreffer durch Elias Wurzrainer - nach Assist Lechner – in der 49. Minute. Kirchbichl vergibt abermals einige Großchancen. In der 77. Minute das spielentscheidende 2:4 durch Bastian Gugglberger - nach vermeintlicher Abseitsposition – der Linienrichter hob die Fahne! Schlusspunkt durch Bastian Gugglberger in der 82. Minute zum 5:2 für Kirchbichl. Zwei junge Mannschaften, die beide Fußball spielen wollen, eine sehr faire Partie! Kompliment und Glückwunsch an den SVK zu ihrer guten Nachwuchsarbeit. Fazit: Absolut verdienter Sieg der Spitzer-Truppe, wobei es auch nach 3:3 roch, gemäß der alten Weisheit: „Wenns vorn net machst, kriegst hinten rein!“ Leider hatte der Schiri, der ansonsten keine gravierenden Fehlentscheidungen traf, etwas dagegen.“