Uderns setzt sich knapp gegen Reith durch

Details Montag, 29. August 2022 23:07

SVG Uderns verliert trotz eines Dreiers gegen den FC Elektro Achorner Reith in der fünften Runde der 1. Klasse Ost die Tabellenführung und fällt auf Platz drei zurück. Das 3:2 gegen Reith sichert aber auf alle Fälle punktemäßig auf Augenhöhe mit dem neuen Leader Tux und der neuen Nummer zwei Ellmau zu sein.

Stolz auf die Mannschaft!

Daniel Schwemmberger, Trainer SVG Uderns: „Gegen die defensiv gut stehende Mannschaft des FC Reith wollte ich auf keinen Fall ins offene Messer laufen und daher habe ich mich auch zu Hause für ein Mittelfeld-Pressing entschieden. So hatte der FC Reith relativ viel Ballbesitz in deren Verteidigung. Da wir aber kompakt standen, musste Reith oft mit hohen Bällen agieren. Diese langen Bälle waren zwar extrem schwer zu verteidigen, konnten aber alle von unserer Abwehr geklärt werden. Der FC Reith stand wiederum relativ hoch, was für uns einen Spielaufbau praktisch nicht möglich machte, also mussten wir auch überwiegend mit hohen Bällen arbeiten. Es war nicht wirklich ein schönes Spiel für die Zuseher in der ersten Halbzeit, jedoch waren noch weitere 45 Minuten zu spielen. Dies teilte ich auch meiner Mannschaft in der Kabine mit.

Mein Plan war etwa ab der 60. Minute dann höher zu stehen und den Gegner an zu pressen. Mit der Einwechslung von Michael Garber für Elias Markt in der 59. Spielminute signalisierte ich meinem Team, dass wir nun höher attackieren sollten. Just in dieser Phase waren wir aber unsortiert und schafften es nicht, einen Ball vernünftig zu klären. Tufan Yalcin bekam diesen dann zugespielt, fackelte nicht lange und besorgte seiner Mannschaft die 0:1-Auswärtsführung.

Ein Schock für uns, den wir aber schnell zu verdauen schienen, denn in Form von Markus Rieser kamen wir nur wenige Minuten später zum Ausgleich. Nun ging unser Feuerwerk los und wir wussten, dass wir genau jetzt in Führung gehen mussten. Gesagt, getan. Thomas Klocker verwertete in der 71. Minute ein Zuspiel und somit stand es plötzlich 2:1 für uns. Wir ließen nicht locker und setzten unser Offensivspektakel fort. Abermals war es Markus Rieser der nach einem Torwart-Fehler nachsetzte und das 3:1 besorgte. Das Spiel wurde ein wenig ruppiger und es gab viele Fouls, kleine Unsportlichkeiten und jede Menge Kritik am Schiedsrichter. Mein Team behielt in dieser Situation aber die Nerven und spielte das Spiel extrem routiniert weiter.

Durch die Umstellung des Gäste-Trainers fanden sich gegen Ende des Spiels eine Vielzahl an Spieler im Angriff wieder und es wurde relativ ungemütlich, diese vielen Angreifer alle in den Griff zu bekommen. Leider entstand durch eine Unachtsamkeit in der Nachspielzeit noch der Anschlusstreffer für Reith und wenig später gab es auch noch mal einen gefährlichen Eckball für das Team von Christoph Kranz. Aber wir konnten uns gemeinsam aus dieser Situation befreien und freuten uns am Ende über die drei Punkte.

Für mich ein verdienter Sieg, da wir uns cleverer angestellt haben und in den richtigen Momenten zur Stelle gewesen sind. Das Spiel war sicher kein Leckerbissen, aber Reith hat uns einiges abverlangt und daher zählt am Ende nur der Sieg. Herzliche Gratulation an meine Mannschaft. Ich bin sehr stolz auf Kapitän Thomas Klocker und Co., dass unser Matchplan so gut umgesetzt wurde und wir im zweiten Jahr in der 1. Klasse deutlich gereift sind. Nun geht es weiter zum extrem schwierigen Spiel nach St. Johann. Anstoß ist am Samstag, dem 3.9.2022 um 18:00 Uhr. Wir hoffen wieder auf zahlreiche Uderner Schlachtenbummler!“

Beste Spieler SVG Uderns: Markus Rieser (Stürmer), Daniel Rieser (Innenverteidiger)