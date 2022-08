Ellmau lässt sich nicht abschütteln – klarer Erfolg gegen Hochfilzen

Details Montag, 29. August 2022 21:57

Der SC Fabels Ellmau konnte sich in der fünften Runde der 1. Klasse Ost auf Tabellenplatz zwei schieben – ein klarer und ungefährdeter 4:0 Erfolg gegen Hochfilzen. Aber an der Tabellenspitze geht es sehr eng zu – drei Mannschaften halten bei zwölf Zählern. Leader Tux, Ellmau und Uderns.

Nach sechs Minuten führt Ellmau mit 2:0 gegen Hochfilzen

Roman Seywald, Co-Trainer SC Fabels Ellmau: „Am 26.8.22 kam es in der fünften Runde der 1. Klasse Ost zum Spiel SC Fabels Ellmau gegen den FC Hochfilzen

Bereits in der ersten Minute danden wir eine gefährliche Freistoßposition aus zwanzig Metern vor , Stürmer Belmin Majetic trat an. Der gegnerische Tormann konnte den Freistoß zwar parieren, aber nicht festhalten und so konnte Dominik Haselsberger Dominik zum 1:0 einschieben. In der sechsten Minute spielte Filip Ilic einen Traumpass auf Belmin Majetic, der nur mehr einschieben musste. Der Start war also ziemlich gut geglückt.

In der 47. Minute das 3:0 für die Heimmannschaft, Dominik Haselsberger bekommt einen Pass auf die Außenbahn und spielt auf Belmin Majetic, der alleine vor dem Tor stand und den Ball ins lange Eck schiebt. Das 4:0 schoss unser Capitän Christoph Lechner, wobei der Tormann zwar den ersten Schuss parieren konnte, aber den Nachschuss nicht mehr halten konnte . Wir hatten noch zahlreiche Chancen, aber das Runde wollte nicht mehr in das Eckige. Somit ein sehr verdienter Heimspieg für den SC Fabels Ellmau .

Beste Spieler SC Fabels Ellmau: Belmin Majetic (ST), Dominik Haselsberger (LM)