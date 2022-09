Tux verteidigt mit Sieg in Kirchbichl Tabellenführung – Reith mit Dreier gegen Kolsass/Weer II

Details Dienstag, 06. September 2022 11:16

Extrem starke Vorstellung des FC Sparkasse Tux in der laufenden Meisterschaft der 1. Klasse Ost. Mit einem 3:1 beim SV Kirchbichl II konnte man in der sechsten Runde der Meisterschaft die Tabellenführung verteidigen. Der FC Elektro Achorner Reith verschafft sich mit einem 3:0-Erfolg gegen den SV Raika Kolsass/Weer Luft zum Tabellenende.

Starke zweite Hälfte von Tux in Kirchbichl

Julian Tesar, sportlicher Leiter FC Sparkasse Tux: „Am Samstag ging es für unsere Jungs zum schweren Auswärtsspiel nach Kirchbichl. Tux startete sehr zurückhaltend in die Partie und Kirchbichl zeigt von Beginn an, dass sie eine spielstarke Mannschaft sind. So ging die Heimmannschaft auch verdient nach vierzehn Minuten in Führung. Tux hatte in dieser Phase des Spiels nicht wirklich viel entgegenzusetzen und Kirchbichl konnte sich einige Chancen herausspielen. Einen Weitschuss konnte Schiewelbein in letzter Sekunde von der Linie retten. In den letzten Minuten der ersten Halbzeit kam Tux etwas besser in die Partie und Tipotsch wurde im Strafraum vom Kirchbichler Schlussmann gefoult. Den folgerichtigen Strafstoß verwandelte Sporer sicher.

In Halbzeit zwei startete Tux sehr stark und war drauf und dran, das Spiel zu drehen. In Minute 57. ließ Tipotsch zwei Gegenspieler stehen und traf von der Strafraumkante ins kurze Eck. Tux stand in weiterer Folge hinten ganz sicher und setzte immer wieder Nadelstiche nach vorne. Pfister traf bei einer Kontermöglichkeit nur die Außenstange. Eine weitere Chance von Grosser konnte Kirchbichl klären. Bei den jungen Kirchbichlern schwanden von Minute zu Minute die Kräfte. Die Vorentscheidung in dieser Partie fiel in der 83. Minute, als Tipotsch vor dem Torhüter eiskalt blieb und zum 3:1 einschob. Danach hatte Erler - nach einem herrlichen Solo - noch die Chance auf das 4:1, aber der Torhüter konnte sich auszeichnen.

Fazit: Aufgrund einer sehr starken zweiten Halbzeit, welche man sehr diszipliniert spielte, ein verdienter Auswärtserfolg für den FC Tux. Ein großes Lob an unsere Mannschaft!

Am kommenden Samstag, dem 10. September 2022, folgt das nächste Heimspiel gegen Achensee um 18 Uhr im Tuxer Alpenstadion!

Reith kann sich mit Dreier gegen Kolsass/Weer vom Tabellenende absetzen

Christoph Kranz, Trainer FC Elektro Achorner Reith: „Die Partie hat sehr schleppend begonnen, von beiden Mannschaften eine sehr verhaltene Vorstellung. In der ersten Halbzeit kaum Höhepunkte. Nach etwa fünfundzwanzig Minuten sind wir aber etwas besser in das Spiel gekommen. Die zweite Hälfte war dann wesentlich besser. Ein Strafstoß, den Emircan Cetinkaya in der 54. Minute verwertet hat, war der Dosenöffner. Dann lief es immer besser, das 2:0 durch Tufan Yalcin und das 3:0 durch einen weiteren Treffer von Emircan Cetinkaya. Aber trotzdem kein herausragendes Spiel meiner Mannschaft. Unser zweiter Treffer nach einem langen Einwurf und Verlängerung per Kopf in das lange Eck. Der dritte Treffer nach einem sehr guten Lochpass.“