Uderns erobert mit Sieg in St. Johann Tabellenplatz zwei

Details Dienstag, 06. September 2022 11:45

Auf SVG Uderns warten nach dem 3:2 Erfolg beim SK St. Johann II in der 1. Klasse Ost nun drei Heimspiele in Folge. Damit wird man sicher den sensationell aufspielenden Aufsteiger und Tabellenführer Tux weiter unter Druck halten können.

St. Johann fordert Uderns voll!

Daniel Schwemmberger, Trainer SVG Uderns: „Praktisch mit Spielbeginn fing es sintflutartig an zu Regnen und auch Gewitter machten sich über St. Johann breit. Dennoch pfiff Schiedsrichter Demir Erol die Partie pünktlich an. Doch schon nach wenigen Minuten war ein reguläres Spiel kaum mehr möglich. Just in dieser Phase des Spiels kassierten wir das 1:0 durch Nicolas Hofer. Unser Torhüter übersah aufgrund des enormen Regens bei seinem Auswurf einen gegnerischen Spieler. Dieser tankte sich durch und bediente den Torschützen. Leider stellten wir uns beim Gegentor auch nicht gut an und schafften es nicht mehr dieses zu verhindern. Es schien als ob uns das Gewitter irgendwie blockierte. Gott sei Dank wurde die Partie wenige Minuten später unterbrochen, als die Blitze beängstigend Nahe dem Koasastation kamen. Meine Spieler wärmten sich in der Kabine auf, sofern dies irgendwie möglich war. Als das Unwetter nach ließ, starteten wir wieder in das Spiel und konnten den Hebel nun umlegen. In Form von Linksverteidiger Michael Hanser kamen wir zum Ausgleich. Michael wurde von seinem Namensvetter Michael Lindner mustergültig bedient und konnte sich so, Dank extremer Mithilfe des Heim-Goalies, über sein erstes Tor nach seiner Rückkehr zur SVG Uderns freuen.

Wir ließen nicht locker und wussten, dass wir jetzt die Führung erzielen und die Schwächephase von St. Johann 1b ausnutzen mussten. Zu einem Freistoß in Minute 30 trat abermals Michael Hanser an. Aus spitzem Winkel zirkelte er den Ball ins kurze Eck. Ein Traumtor von ihm. Kurz vor der Pause eine gefährliche Situation vor unserem Tor, wo unser Torhüter Kronthaler mit Müh und Not nach einem Pressball klären konnte. Leider verletzte sich unsere Nummer 1 dabei, konnte aber noch bis zur Halbzeit weiterspielen. Gott sei Dank haben wir mit Torwart-Trainer Jan-Hendrik Fritze einen weiteren Top-Torhüter auf der Ersatzbank und so hatte ich keine Bedenken ihn einzuwechseln. Auch St. Johann 1b wechselte einmal.

Nach der Pause war es unser Ziel so schnell wie möglich klare Verhältnisse zu schaffen, den St. Johann 1b war vor allem in der Offensive immer wieder gefährlich und wir taten uns gegen die harte Spielweise der Heimelf sehr schwer. Unser Markus Rieser war es dann welcher sich das 3:1 wahrlich erkämpfte. Er gewann zwei Zweikämpfe und stand plötzlich frei vor Torhüter Schick und drückte ihm den Ball unkonventionell mit dem Spitz in die Maschen. Eine Befreiung für uns, aber ein Ansporn für die Truppe von Trainer Stefan Gasteiger ihr Glück in der Offensive zu suchen. Leider war der Druck der Heimischen so stark, dass wir uns in der 60. Minute nur noch mit einem Foul im Strafraum zu helfen wussten. Den Elfmeter versenkte abermals Nicolas Hofer. Nun wurde es auf beiden Seiten hektisch. Viele Fouls und ein oft unnötig hartes Einsteigen war die Konsequenz. Es gab nun aber auch auf beiden Seiten große Chancen. Mein Team hätte in Form von Michael Lindner bzw. Michael Garber die Chance gehabt wieder einen Zwei Tore-Vorsprung herzustellen, jedoch blieb deren Spielzug unbelohnt.

Eine weitere Großchance für uns konnte von Torhüter Christoph Schick mit dem Fuß geklärt werden und so blieb es bis zur letzten Minute spannend. Denn St. Johann 1b erarbeitete sich mehrere Standardsituationen welche durch ihre großgewachsenen Spieler immer brandgefährlich waren. Doch wir schafften es, alle Angriffe geschlossen als Team zu verteidigen und so ertönte nach einer kurzen Nachspielzeit der Schlusspfiff. Unser Jubel war sehr groß, denn auf diesem großen Sportplatz in St. Johann werden sich noch einige Teams schwertun und die körperlich starke Mannschaft von Trainer Gasteiger bringt zu Hause bestimmt noch den ein oder anderen Gegner zu Fall.

Für mein Team geht es nun mit 3 Heimspielen hintereinander weiter. Das Erste davon bestreiten wir am kommenden Freitag, 09.09.2022 um 20:00 Uhr zu Hause gegen Schwoich 1b. Wir würden uns über viele Zuseher im Uderner Gießenstadion freuen.“

Beste Spieler SVG Uderns: Michael Hanser (linker Außenverteidiger), Markus Rieser (Stürmer), Paul Hell (Rechter Mittelfeldspieler)