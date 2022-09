Tux verteidigt Tabellenführung souverän – Sieben Treffer zwischen Ellmau und Reith

Details Montag, 12. September 2022 21:53

Der FC Sparkasse Tux ließ in der siebenten Runde der 1. Klasse Ost gegen den FC Achensee nichts anbrennen und gewann mit 5:1. Damit konnte man die Tabellenführung vor den punktegleichen Kickern von Uderns verteidigen, die gegen Schwoich II mit 8:1 gewannen. Sehr dramatisch der 4:3 Erfolg des FC Elektro Achorner Reith beim SC Ellmau.

Solide Partie von Tux – 5:1 gegen Achensee

Julian Tesar, sportlicher Leiter FC Sparkasse Tux: „Vorigen Samstag wartete auf uns der FC Achensee. Ein schweres Spiel gegen eine körperlich starke Mannschaft, die einen kleinen Platz genauso gewohnt ist wie wir und noch dazu nach dem FC Tux die zweitbeste Verteidigung der Liga stellte.

Der Erste gegen den Vierten – ein Spitzenspiel erwartete die etwa 250 Zuschauer im Tuxer Alpenstadion. Die ersten zwei Minuten war Tux quasi noch nicht am Platz und kam nicht in die Partie. Erst nach fünf Minuten war Tux voll da und erspielte sich wirklich gute Tormöglichkeiten. Vor allem der starke Pfister setzte sich auf der linken Seite oft vom Gegner ab und kam zu einigen Möglichkeiten. Das 1:0 fiel dann aber in einer Pressingphase, in der der ansonsten starke Achenseer Schlussmann den Ball auf Grossers Fuß schoss und der Ball im Tor landete. Im Anschluss Tux die klar stärkere Mannschaft und sie erhöhte durch Tipotsch verdient auf 2:0. Beim 3:0 stand unser Captain wieder goldrichtig und verwertete einen Stanglpass souverän. Ein sicherer Vorsprung für den FC Tux. Nach einer Ecke herrschte im Tuxer Strafraum aber dann für kurze Zeit und das einzige Mal in diesem Spiel Unordnung und Achensee konnte prompt auf 3:1 verkürzen. Mit diesem Spielstand ging es dann auch in die Kabinen.

In Halbzeit zwei versuchte es Achensee mit der Brechstange und spielte nur noch lange Bälle, welche allerdings für wenig Gefahr bei den Tuxern sorgten. Tux stand kompakt und ließ keine einzige Tormöglichkeit mehr zu. Der eingewechselte Kapellmeister Hellbert sorgte eine Viertelstunde vor Ende mit dem 4:1 für die Vorentscheidung. Das 5:1 fiel auch durch einen Joker. Unser jüngster Spieler „Bene“, der für seinen Bruder Clemens in die Partie kam überlupfte den Torhüter per Kopf.

Fazit: Eine solide Heimpartie vom FC Tux, der vorne die Chancen konsequent zu Ende spielte und hinten sicher stand. Mit diesem Ergebnis konnten wir uns die Tabellenführung wieder zurückerobern. Nächsten Samstag steht das nächste Heimspiel gegen Ebbs an, wobei wir unseren Erfolgslauf weiterführen möchten!

Thriller mit sieben Treffern zwischen Ellmau und Reith

Lukas Rohrmoser, FC Elektro Achorner Reith: „Reith startete gut in die Partie, Untergrund schwer bespielbar am Anfang wegen Starkregen, trotzdem ließ man Ellmau nicht richtig aufkommen, konnte sich auch mit der Führung belohnen. Ellmau kam erst so richtig die letzten fünf Minuten auf - mit einer Eckenserie - die wir jedoch unbeschadet bzw. durch eine gute Parade vom Tormann überstanden. Die verdiente Führung in Minute 23 nach einer Ecke, erster Versuch wird noch auf Linie geklärt und beim Versuch, den Abpraller zum Tormann zurück zu köpfeln, Eigentor ins Eck von Ellmau. Leider Verletzung eines Spielers von Reith nach hartem Zweikampf, als der Ellmau-Gegenspieler ihn zu Boden riss. Verdiente Führung zur Halbzeit, die man dank einer guten Leistung mit in die in Pause nahm.

Spiel ging nach Halbzeit viel mehr hin und her, Ellmau versuchte sofort den Ausgleich zu schießen, was ihnen dann auch gelang. Jedoch konnten wir postwendend antworten, Elfmeterfoul und 2:1 durch den daraus resultierenden Elfmeter - Torschütze Emircan Cetinkaya. Bis zum 2:2 haben wir Ellmau komplett hinten eingeschnürt, jedoch durch eine Unachtsamkeit und trotz einer guten Parade im ersten Versuch des Reith Tormanns, ging der Nachschuss rein. Es war dann ein Spiele auf des Messers Schneide, wobei uns klar war, dass Ellmau Fehler macht und daraus resultierte auch das 3:2. Verunglückter Pass zurück eines Ellmau Verteidigers und Kapitän Christoph Pletzer brauchte nur mehr zum 3:2 einschieben. Reith wusste, man muss noch ein viertes Tor nachlegen. Das gelang auch in der Nachspielzeit, Pressball und Marcel Krug kam vor dem Tormann an den Ball und schob ihn zwischen Tormann und der Stange zum viel umjubelten 4:2 ein. Leider kassierten wir dann noch durch eine Unachtsamkeit das 4:3 nach einer Ecke, jedoch war dies nur noch Ergebniskosmetik. Rassiges Spiel das hin und her ging, wobei Reith immer wieder gut auf die Ausgleichstreffer reagieren konnte.

Fazit: ein hart erkämpfter, jedoch verdienter Sieg für Reith, auch wenn man etwas Glück hatte in gewissen Situationen, jedoch muss man sich diese auch erst erarbeiten!“