Uderns lässt Schwoich II keine Chance – Thriller zwischen Ebbs II und Kirchbichl II

In der 1. Klasse Ost haben sich nach sieben Runden zwei Mannschaften doch schon recht deutlich an der Tabellenspitze abgesetzt. Tux und Uderns haben auf den Tabellendritten Ellmau bereits sechs Punkte Vorsprung. Tux gewinnt gegen Achensee 5:1, Uderns gegen den FC Riederbau Schwoich 8:1. Den größten Sprung nach oben in der Tabelle schafft aber der SK Blitzschutz Pfister Ebbs. Nach einem 4-3 Erfolg gegen den SV Kirchbichl II geht es fünf Plätze nach oben auf Position vier.

Uderns mit Kantersieg gegen Schwoich II

Daniel Schwemmberger, Trainer SVG Uderns: „Die Marschrichtung für uns war klar. Wir wollten so schnell wie möglich in Führung gehen, standen daher sehr hoch und unser Ziel war es, den Gegner zu Fehlern zu zwingen. Dies gelang uns bereits in der 8. Spielminute, als Michael Garber beim gegnerischen Torhüter nachsetzte, ihm den Ball abluchste und zum 1:0 einschob. Wenige Minuten später ein schöner Spielzug über die rechte Seite, der Ball wird schnell nach links verlagert, wo Florian Kropf mitgelaufen war und ein herrliches Tor erzielte.

Welch toller Start, denn schon nach zehn Minuten 2:0 zu führen hätte eigentlich Selbstvertrauen schenken müssen. Leider klärten wir einen Angriff der Schwoicher 1b-Mannschaft in der 11. Spielminute nicht sauber und bekamen darauf hin einen Eckball gegen uns. Auch hier stellten wir uns nicht geschickt an und mussten den Anschlusstreffer hinnehmen. Ein Nackenschlag für uns und wir schienen nun ein wenig eingeschüchtert zu sein. Wir erspielten uns schon noch etliche Chancen, konnten diese aber nicht mehr verwerten und die Konter von Schwoich 1b waren sehr gefährlich und außerdem schwer zu verteidigen.

Auch das Umschaltspiel in die Defensive klappte zu diesem Zeitpunkt nicht so gut und so war es ein auf beiden Seiten spannendes Spiel bis zur Pause. In der Halbzeit-Besprechung musste ich meinen Spielern die schlechte Chancen-Auswertung vorwerfen und warnte sie vor der Gefahr eines möglichen Ausgleichstreffers.

Meine Jungs schienen begriffen zu haben, dass hier nur ein Tor für Klarheit sorgen würde und so schafften wir es in der 51. Spielminute in Form von Kapitän Thomas Klocker den 3:1-Führungstreffer zu erzielen. Nun schien der Bann gebrochen und wir hatten das Spiel wieder fest im Griff. Chance um Chance wurde erspielt, aber leider führte nicht jeder Angriff gleich zu einem Tor. Michael Garber war es dann, der das 4:1 erzielte und somit schon früh für eine Vorentscheidung im Spiel sorgte. Mit dem 5:1 gelang unserem Maximilian Mair sein erstes Tor im Dress der SVG Uderns in seiner Karriere. Er verwertete eine herrliche Flanke mit dem Kopf. Einen unserer vielen Angriffe konnte Gäste-Kapitän Christoph Unterleibniger nur noch mit einem klaren Foul stoppen. Dieses Foul hatte die Gelbe Karte zur Folge.

Da der Spieler vorher wegen einer Unsportlichkeit bereits Gelb gesehen hatte, war die Partie damit für ihn zu Ende. Der fällige Freistoß wurde von Daniel Ortner eiskalt ins kurze Eck versenkt. Ab diesem Zeitpunkt gab es kaum noch Entlastungen für Schwoich 1b. Kapitän Thomas Klocker erzielte in der 72. Minute das 7:1 und konnte sich wenig später ein weiteres Mal auszeichnen. Leider wurde sein Hattrick wegen Foulspiels am Torhüter aberkannt. Somit kämpften wir weiter, um unser Torverhältnis aufzubessern. Zwischenzeitlich gab es einige Wechsel von mir. Michael Linder und Marcel Hörhager ersetzten Daniel Ortner und Michael Garber und zuvor hatte ich schon Daniel Nagraisalovic für Florian Kropf gebracht.

Auch Schwoich 1b nahm einige Wechsel vor und brachte weitere junge Spieler in die Partie. Dies tat ich auch und schenkte den jungen Sandro Rehrl und Elias Markt das Vertrauen. Sie ersetzten Markus Rieser und Paul Hell. Der eingewechselte Marcel Hörhager besorgte dann in der 83. Minute mit seinem ersten Tor für die SVG Uderns den 8:1 Endstand. Dies hätte aber nicht so bleiben müssen, den sowohl Marcel als auch noch einige andere Spieler hätten durchaus noch die Möglichkeit gehabt, sich in die Torschützenliste einzutragen.

Wir gewannen auch in dieser Höhe verdient und übernahmen wieder die Tabellenführung, worüber wir uns sehr freuten. Gäste-Trainer Daniel Brandauer zolle ich für seine Arbeit mit der jungen Schwoicher Mannschaft großen Respekt. Er lässt sich nicht vom Weg abbringen und kann auch mit solchen Niederlagen umgehen. Für die zweite Mannschaft aus Schwoich ist dieses Jahr ein extremes Lehrjahr mit leider auch vielen Niederlagen. Mein Team hingegen schwebt derzeit auf einer Erfolgswelle und wir schaffen es immer wieder verschiedene Taktiken gut im Spiel um zu setzen. Diesen Lauf nehmen wir gerne mit und hoffen ihn auch am kommenden Freitag, 16.09.2022 um 20:00 Uhr beim nächsten Heimspiel gegen Kirchbichl 1b fortzusetzen. Wir würden uns über viele Zuseher auf dem heimischen Geläuf freuen.

Beste Spieler SVG Uderns: Thomas Klocker (zentrales Mittelfeld), Maximilian Mair (rechter Außenverteidiger), Michael Garber (Stürmer)

Heißer Fight zwischen Ebbs II und Kirchbichl II

Gerhard Seissl, Trainer SK Blitzschutz Pfister Ebbs II: „Nach dem 1:1 gegen Schwoich, wollten wir unbedingt mehr zeigen bzw. die drei Punkte in der Glonner Arena lassen. Genau so startete meine Mannschaft und wir lagen nach fünf Minuten 2:0 vorne durch Tore von Özgür Güngör und Julius Loferer. So ging es aber leider nicht weiter und wir konnten an die gezeigte Leistung der ersten zehn Minuten nicht anknüpfen. Das rächte sich dann auch gleich in der 13. und 25. Spielminute, als es dann plötzlich nur mehr 2:2 stand. Danach haben wir das Heft wieder mehr selbst in die Hand genommen und gingen durch ein weiteres Tor von Özgür Güngör mit 3:2 in die Pause.

In der Pause nahmen wir uns vor, dass wir nachlegen müssen um das Spiel zu entscheiden. Das gelang uns dann auch in der 66. Minuten durch unseren Joker Alex Haslacher zum 4:2. Die 2-Tore-Führung hielt aber leider nur bis zur 76. Minute, in der wir abermals den Anschlusstreffer bekamen.

Wir brachten das 4:3 dann über die Zeit und gewannen das Spiel. Gratulation an meine Mannschaft. Diese Woche heißt es wieder Trainieren für alle, sodass wir am kommenden Samstag wieder fit sind. Nächste Woche geht es weiter mit dem schweren Auswärtsspiel in Tux!“