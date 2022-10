Uderns verteidigt mit Sieg gegen Ebbs II die Tabellenführung

Details Montag, 03. Oktober 2022 19:22

SVG Uderns war im Duell der zehnten Runde der 1. Klasse Ost gegen den SK Blitzschutz Pfister Ebbs II der klare Favorit auf drei Punkte. Es entwickelte sich aber ein recht ausgeglichenes Spiel, das am Ende aber Uderns doch mit 2:0 gewinnen konnte. Die Top-2 konnten sich vom Feld weiter absetzen, denn Tux gewinnt gegen Kolsass/Weer II mit 4:2. Hingegen verliert Ellmau in Kirchbichl mit 1:3. Neu auf Platz drei Achensse (4:1 gegen Going) fünf Punkte hinter Tux und acht Zähler hinter Uderns.

Enges Duell zwischen Uderns und Ebbs II

Daniel Schwemmberger, Trainer SVG Uderns: „Die erste Hiobs-Botschaft gab es für uns bereits vor dem Spiel. Wir mussten auf den Kunstrasen ausweichen, aber ansonsten wäre ein Spiel aufgrund der Wetterbedingung gar nicht möglich gewesen und da sowohl die heimische Elf als auch wir unbedingt spielen wollten und uns eh nichts anderes übrig blieb, bissen wir in den sauren Apfel. Da wir aber beim letzten Auswärtsspiel in Ebbs ebenfalls auf dem ungeliebten Kunstrasen spielten und dort mit 2:0 verloren, waren wir auf jeden Fall gewarnt.

Deswegen begann das Spiel mit einem Abtasten beider Mannschaften. Außerdem fing es bereits während dem Aufwärmen zu regnen an. Die Anfangsminuten gehörten klar meiner Mannschaft, wenngleich nichts Zählbares herauskam. Erst in Minute 16 war es Daniel Ortner der einen Abpraller des Tormanns zur 1:0-Auswärtsführung nutzte. Den scharfen Abschluss, der zu dieser Aktion führte, gab Paul Hell ab. Weiter ging es mit einer Großchance für uns, welche Michael Garber leider nicht nutzen konnte. Nun bekam Ebbs 1b ein wenig Aufwind und schaffte es, sich durch unsere Abwehr durch zu tanken. Die riesige Chance wurde aber Gott sei Dank ausgelassen, somit blieb es bei der knappen Führung. Ein, zwei nennenswerte Aktionen gab es auf unserer Seite noch vor der Pause, diese wurden aber leider allesamt ausgelassen. Der Schiedsrichter pfiff zur Halbzeitpause.

Kurze, knackige Ansprache meinerseits. Gegner früher stören, Chancenauswertung verbessern und den Sack zu machen war die Devise für die zweiten 45 Minuten. Das Spiel wurde in der zweiten Hälfte etwas hitziger. Beide Teams schenkten sich bei den Zweikämpfen nichts und so gab es die ein oder andere Diskussion zwischen den beiden Mannschaften und auch mit dem Schiedsrichter. Ebbs 1b kam etwas besser aus der Hälfte und hatte ein paar gute Standard-Möglichkeiten, jedoch konnten wir alle gefahrlos klären. Als wir die Druckphase von Ebbs 1b überstanden haben, legten wir ein paar sehr schönen Kombinationen hin. Eine davon Schloss unser Kapitän Thomas Klocker, nach herrlicher Vorarbeit von Daniel Ortner, mit einem Gewaltschuss zum 2:0 ab. Dies war die Vorentscheidung in diesem Spiel.

Sowohl ich als auch mein Pendant auf der Ebbser Trainerbank begannen einige Wechsel zu vollziehen, um frische Kräfte ins Spiel zu bringen. Hier hatte ich auf jeden Fall noch die ein oder anderen Trümpfe auf der Bank. In den letzten Minuten flachte das Spiel ein wenig ab. Wir waren zufrieden mit der 2:0-Führung und wollten auf keinen Fall ein Gegentor bekommen, also schalteten wir auf Defensive um und durch einige weitere Wechsel gewann man auch noch Zeit, um diesen Vorsprung über die Bühne zu bringen. Schlussendlich pfiff Schiedsrichter Josef Hölzl die Partie pünktlich ab und wir schafften es somit, unsere Tabellenführung zu verteidigen! Glückwünsche an mein Team für den souveränen Sieg und ein herzlicher Dank an den Vorstand für die anschließende Einladung zum gemeinsamen Abendessen im Wiesenheim. Für uns geht es am Freitag, dem 7.10.2022, um 20:00 Uhr weiter. Und zwar mit dem letzten Heimspiel im Herbst gegen den drittplatzierten FC Achensee. Wir hoffen weiterhin auf die tatkräftige Unterstützung unserer Fans.“

Beste Spieler SVG Uderns: Daniel Ortner (Linkes Mittelfeld), Thomas Klocker (Zentrales Mittelfeld), Daniel Rieser (Innenverteidiger)