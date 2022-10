Ellmau gewinnt das Duell der Verfolger gegen Tux – Mayrhofen II und Kirchbichl II teilen Punkte

Details Sonntag, 09. Oktober 2022 14:31

Im Spitzenspiel der elften Runde der 1. Klasse Ost konnte sich der SC Fabels Ellmau mit 3:1 gegen den FC Sparkasse Tux durchsetzen. Damit liegt Ellmau nur mehr drei Punkte hinter Tux. Leader Uderns hat sich mit einem 3:0 gegen Achensee nun schon um sechs Punkte von Tux abgesetzt. Zwischen SVG Bründl Sports Mayrhofen II und dem SV Kirchbichl II gab es ein 1:1 – Mayrhofen hätte das Spiel aber schon in Hälfte eins entscheiden können.

Ellmau macht im Spitzenspiel gegen Tux Boden gut

Roman Seywald, Co-Trainer SC Fabels Ellmau: „Nachdem man letzte Woche gegen Kirchbichl 1b verlor, wollte unsere Mannschaft unbedingt in der 11. Runde der 1. Klasse Ost im Spiel SC Fabels Ellmau gegen den FC Tux den nächsten Dreier holen, um in der Tabelle vorn zu bleiben.

Am Anfang wollte keine Mannschaft einen Fehler machen und so tasteten sich beide Mannschaften ab. Keiner Mannschaft gelang es für klare Verhältnisse zu sorgen, unsere Mannschaft hat nicht viel zugelassen, aber vorne ist auch nicht viel gelungen.

Nach der Halbzeitpause nahmen wir die Zügel in die Hand und kamen immer mehr in die Partie. In der 56. Spielminute war es dann soweit - Markus Aufinger kann gekonnt zur 1:0-Führung einschieben. Unsere Mannschaft konnte in der 78. Minute das 2:0 durch unseren Topscorer Belmin Majetic erziehen und vermutlich den Sack zumachen.

Doch in der ersten Minute der Nachspielzeit bekamen wir durch einen Freistoß aus 30 Metern von Andre Peter Grosser den Anschlusstreffer. Die Partie wurde nochmals spannend, doch in der letzten Minute der Nachspielzeit konnte durch einen Abstauber unser Murat Gürbüzer das 3:1 erzielen.

Fazit: Ein gelungener Heimsieg gegen den Tabellenzweiten. Außerdem ein großes Lob an Markus Aufinger, der in der zweiten Halbzeit jeden Kopfball gewann. Ein großes Dankeschön auch allen Zuschauern während und vor allem nach dem Spiel!“

Beste Spieler SC Fabels Ellmau: Markus Aufinger (RM), Thomas Farthofer (IV), Mahir Iftic (IV)

Starke erste Hälfte von Mayrhofen II gegen Kirchbichl II – aber Probleme im Abschluss

Dominik Spitzer, Trainer SV Kirchbichl II: „Mayrhofen war in der ersten Hälfte ganz klar die bessere Mannschaft. Sie hatten für bis fünf tausendprozentige Möglichkeiten. Wir konnten aber in der 20. Minute durch Patrick Hechl in Führung gehen. Ein ganz toll getretener Freistoß! Mayrhofen hat dann kurz vor dem Pausenpfiff durch Fabian Eberharter das 1:1 geschafft. Die zweite Halbzeit ist dann aber recht ausgeglichen verlaufen. Mayrhofen hatte noch Möglichkeiten, aber nicht mehr so klare wie in Hälfte eins. Ein erkämpftes Remis aus meiner Sicht, aber Mayrhofen hätte zur Pause durchaus schon mit 4:1 führen können!“