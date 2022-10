Traumtor von Gregor Panzl für Thiersee II gegen Schwoich II – Reith erobert nach Sieg in Going Tabellenplatz vier

Details Montag, 10. Oktober 2022 17:47

Den zweiten vollen Erfolg konnte das Team des SV Thiersee II in der elften Runde der 1. Klasse Ost feiern – ein 2:1 gegen den FC Riederbau Schwoich II. Der FC Elektro Achorner Reith hat sich beim SC Going recht klar mit 3:0 durchgesetzt.

Verdienter Derbysieg von Reith gegen Going

Christoph Kranz, Trainer FC Elektro Achorner Reith: „Schon in der 4. Minute setzten die Gäste mit einer Doppelchance durch Pletzer und Krug ein Ausrufezeichen. Einen schnellen Spielzug über drei Stationen vollendete Pletzer mit einem Tor. Reith war überlegen und ging somit in der 13. Minute verdient mit 1:0 in Führung. Zehn Minuten später konnte Cetinkaya mit einem direkten Freistoß der Marke Tor des Jahres auf 2:0 stellen. Going kam etwas besser ins Spiel, es blieb bis zum Halbzeitpfiff aber beim 2:0.

Die zweiten 45 Minuten begannen etwas zerfahren, Going versucht Druck zu machen, konnte sich aber vorerst nicht durchsetzen. In der 73. Minute stellte Pointner nach einer sehenswerten Einzelleistung auf 3:0. Bis dahin ein eher ruhiges Derby. Unverständlicherweise wurde es nach der vermeintlichen Vorentscheidung etwas hitziger. Going fand in der Endphase des Spiels noch zwei bis drei Chancen vor, die beste zehn Minuten vor Schluss mit einem Elfmeter, den der Torhüter der Reither aber parieren konnte.

Schon ein verdienter Derbysieg meiner Mannschaft. Bei mehr Effektivität der Hausherren vor dem Tor wäre es aber sicher enger geworden. Unnötig waren aber einige Szenen in der Endphase des Spiels. Ein Derby halt.“

Beste Spieler FC Reith: Pointner, Borik, Kanalos

Geile Bude von Gregor Panzl für Thiersee gegen Schwoich

Daniel Brandauer, Trainer FC Riederbau Schwoich II: „Kurzfristig ersatzgeschwächte Startelf mit einem Altersschnitt von 17,6 Jahren. Verletzungsbedingter Wechsel in der 27. Minute. Wie erwartet war es eine sehr kampfbetonte erste Halbzeit mit einem Lattenkreuz-Streifschuss von Thiersee. Wilde Phase beider Mannschaften nach der Halbzeit mit Pfostenschuss unsererseits! Das 1:0 für die Gastgeber nach Eckball durch Thomas Wechselberger. Verdienter Ausgleich durch Elias Wurzrainer nach super gespieltem Aufbau! Assist kam von Rieser, Nach dem Ausgleich waren wir am Drücker, Kompliment an meine Truppe, beste spielerische Saisonleistung bisher! Leider wurden wir wieder "bestraft", durch einen für unseren Tormann Vukovic unhaltbaren Schuss aus vierzig Metern in der 89. Minute von Gregor Panzl. Geile Bude, muss man zugeben, die man nicht oft sieht! Beide Teams wären nach dem Spielverlauf mit einer Punkteteilung zufrieden gewesen, die glücklichere Mannschaft hat gewonnen. Gratulation an die Thierseer mit Coach Andi Kuen, die, wie auch wir, auf die eigene Jugend setzen und derzeit die Entwicklung der Jungs über die Ergebnisse stellen!“