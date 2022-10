Ellmau lässt in Ebbs nichts anbrennen – unglückliche Niederlage von Schwoich II gegen Hochfilzen

Details Montag, 17. Oktober 2022 13:05

Der FC Riederbau Schwoich II kam auch in der zwölften Runde der 1. Klasse Ost nicht aus dem Tief. Keinesfalls als schlechtere Elf gab es eine 2:3-Niederlage gegen den FC Hochfilzen. Der SC Falbels Ellmau verteidigt mit einem 4:0 Erfolg beim SK Blitzschutz Pfister Ebbs die dritte Tabellenposition.

Starker Goalie von Ebbs kann klare Niederlage gegen Ellmau nicht verhindern

Manuel Mayr, Trainer SC Fabels Ellmau: „Von Beginn an waren wir spielbestimmend. Das 1:0 ein Kopfball nach Freistoß in der 26. Minute, Tormann Schwaighofer hält gut, kann aber gegen den Abstauber von David Guggelberger nichts mehr machen! Verdiente Pausenführung mit 1:0, ein starker Ebbser Tormann verhinderte größeren Rückstand. Ellmau startet gut aus der Pause und geht in Minute 50 durch Filip Ilic verdient mit 2:0 in Führung. Die Vorarbeit kam von Belmin Majetic. 3:0 durch Joker Murat Gürbitzer, das 4:0 ein Eigentor von Ebbs. Nach gutem Beginn und raschem 2:0 versäumten wir früher den "Sack zuzumachen". Kollektiv starke Mannschaftsleistung des SC Ellmau. Auch in der Höhe verdienter Auswärtssieg. Der Ebbser Tormann Schwaighofer verhinderte eine höhere Niederlage seiner Mannschaft!“

Schwoich II mit Abschlussschwäche gegen Hochfilzen

Daniel Brandauer, Trainer FC Riederbau Schwoich II: „Nach der Last-Minute-Niederlage letzte Woche wollten wir beim letzten Heimspiel der Hinrunde unsere aufsteigende Form bestätigen! Dies gelang uns in der ersten Hälfte sehr gut, jedoch, wie so oft konnten wir die zahlreichen Torchancen leider nicht nutzen. Wir gerieten sogar nach einem Ausschuss des Hochfilzen-Goalies und nach guter Vorarbeit durch einen Direktschuss in der 30. Minute in Rückstand! Nicht besonders verdient, aber so läuft es halt derzeit für uns.

In der 59. Minute dann das 0:2 nach eigenem Einwurf und misslungenen Rettungstaten unseres Kapitäns und Goalies. 66. Minute: 0:3 nach vermeintlichem abseits. Wir fielen in eine "Trauerphase", obwohl wir zu keinem Zeitpunkt der Partie die schlechtere Mannschaft waren, ganz im Gegenteil! Nach dem Anschlusstreffer ging nicht mehr viel, irgendwie war die Überzeugung nicht da, dass eventuell doch noch was gehen könnte. Ein abgefälschter Freistoß in der Nachspielzeit beendete die Partie. Schade, dass wir uns wieder nicht belohnen konnten für den Aufwand, den jeder Einzelne seit Juli betreibt! Gratulation an Hochfilzen!“