Tux verteidigt mit Sieg gegen Mayrhofen II den zweiten Tabellenplatz

Details Montag, 17. Oktober 2022 13:42

Im vorletzten Spiel der Hinrunde der 1. Klasse Ost konnte sich der FC Sparkasse Tux gegen den SVG Bründl Sports Mayrhofen II mit 5:1 durchsetzen. Die erste Halbzeit ist noch recht ausgeglichen verlaufen, Tux ging nur mit einer 2:1-Führung in die Halbzeit.

Klarer Erfolg von Tux gegen Mayrhofen II

Julian Tesar, sportlicher Leiter FC Sparkasse Tux: „Am Samstag fand das letzte Heimspiel im Jahr 2022 statt. Unser Gegner war die SVG Mayrhofen. Es hieß also Derbytime im Alpenstadion!Das Spiel war von Anfang an heiß umkämpft und es wurde um jeden Zentimeter gefightet. Ein Tor in der 4. Minute von Grosser wurde zu Unrecht, aufgrund einer Abseitsstellung, aberkannt. Tux blieb aber weiter am Drücker und wollte unbedingt die schnelle Führung. Diese gelang in der 10. Minute durch Pfister. Die Heimmannschaft zog sich nach der Führung aber nicht zurück und probierte nachzulegen. Es wurden einige gute Möglichkeiten herausgespielt, aber leider nicht genutzt. Mayrhofen nützte ihre beste Chance im Spiel und konnte zum 1:1 ausgleichen. Mit der letzten Aktion in Halbzeit 1 konnte Grosser den FC Tux, per Kopf, wieder in Führung bringen.

Nur zwei Minuten nach Wiederanpfiff gab es einen Handelfmeter für den FC Tux, den Grosser souverän im Tor unterbrachte. Mayrhofen war von nun an verunsichert und kam nicht mehr aus der eigenen Hälfte. In Minute 60. erzielte Pfister das 4:1. Die Vorentscheidung in diesem Derby. Mayrhofen versuchte zwar den Anschlusstreffer zu erzielen, aber Tux stand kompakt und ließ wenig bis gar nichts zu. Pfister erzielte vor dem Ende der Partie noch seinen dritten Treffer.Fazit: ein hochverdienter Derbysieg im letzten Heimspiel der Saison. Damit haben wir in der Herbstsaison jedes Meisterschaftsheimspiel gewonnen! Gratulation an die gesamte Mannschaft zu dieser Leistung!Danke an unsere unglaublichen Fans, die uns wieder zu diesem Sieg gepeitscht haben! Nächsten Samstag, dem 22.10.22, geht es zum letzten Spiel nach Thiersee. Wir möchten dieses Spiel unbedingt gewinnen und auf Platz zwei der 1. Klasse Ost überwintern!"