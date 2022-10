Uderns sichert sich mit Auswärtssieg bei Kolsass/Weer Herbstmeistertitel

Details Montag, 17. Oktober 2022 15:33

SVG Uderns war in der vorletzten Runde 2022 der 1. Klasse Ost klarer Favorit beim SV Raika Kolsass/Weer II. Aber es war eine enge Kiste für Uderns. Ein Tor in der 69. Minute brachte Uderns den Dreier, um vorzeitig den Herbstmeistertitel zu sichern.

Enges Duell – ein Tor entscheidet!

Daniel Schwemmberger, Trainer SVG Uderns: „Es ging in die vorletzte Runde der Herbstsaison. Wir waren zu Gast bei der zweiten Mannschaft des SV Kolsass/Weer. Schon vor dem Spiel standen wir als Herbstmeister fest und konnten auch unsere ungeschlagene Serie prolongieren. Dennoch wussten wir, dass es nun von Mal zu Mal schwerer wird, diesen Lauf fortzusetzen und jedes Team sich als Ziel setzen würde, uns zu stoppen. So auch die heimische Mannschaft von Trainerfuchs Goran Stefanovic. Sein blutjunges Team war voll und ganz auf Defensive eingestellt und versuchte uns mit gefährlichen Kontern zu schaden. So kam es, dass wir unglaublich viel Ballbesitz hatten, uns aber schwertaten diesen auch wirklich zu nutzen.

Es gab einige gute Möglichkeiten schon in der Anfangsphase über die rechte Seite, die von Paul Hell bespielt wurde und auch über den linken Flügel von Daniel Ortner war stets mit Gefahr zu rechnen, jedoch war meist bei der starken Innenverteidigung der Heimelf Schluss. Auch waren wir in der ein oder andern Situation wohl zu ungeduldig und gaben den Ball zu oft und zu schnell wieder her. Ein, zwei Möglichkeiten fand auch Kolsass/Weer 1b vor. Wir konnten diese aber ohne Mühe klären. Zu erwähnen ist, dass jeder abgeschlossene Angriff der Heimischen ein sofortiges Umschalten in die Defensive mit sich brachte und so binnen Sekunden wieder das Abwehrbollwerk stand. Da wir nicht schnell genug nach vorne spielten oder oft zu gut gedeckt wurden, blieb es beim 0:0 zur Halbzeit. In der Halbzeit Ansprache sah ich in die Gesichter meiner Jungs. Sie ärgerten sich ein wenig über ihre eigene Spielweise und waren überrascht von der kompakten Mannschaftsleistung von der Heimmannschaft.

Also besprachen wir, wie wir es besser machen können. Wir brauchten eine schnellere Spielweise und vor allem einfache Lösungen. Das jedoch eine Standardsituation die Führung brachte, sprach für dieses Spiel. Ein weiter Einwurf von Michael Hanser wurde von Stürmer Markus Rieser verlängert und der einlaufende Kapitän Thomas Klocker nickte zur Führung ein. Ein Befreiungsschlag für uns zu mal wir nun davon ausgingen, dass Kolsass/Weer 1b nun ein wenig offensiver spielen würde. Dem war aber nicht so. Es wurde weiterhin am soliden Abwehrriegel mit neun Feldspielern und einem Torhüter festgehalten und der eine Spieler in der Offensive sollte für Kontermomente sorgen. Ich merkte nun, dass meine Stürmer langsam müde und vor allem auch mürbe von der Spielweise wurden, also brachte ich in Minute 75 Matthias Rupprechter für Michael Garber ins Spiel. Auch der Heimtrainer wechselte einige Male durch, um wohl auch neue Akzente zu setzen.

Langsam öffnete sich sein Team etwas mehr und wollte mit einem Lucky Punch noch den Ausgleich machen, aber zu gut stand mein Team rund um den starken Bernhard Kröll. Er selber hätte sich nach einem Solo-Lauf beinahe als Torschütze ausgezeichnet. Sein Abschluss landete aber an der Stange. Zum Schluss gab es noch einen taktischen Wechsel als ich Ernst Erlebach für Markus Rieser ins Spiel brachte. Weitere Wechsel wollte ich nicht vollziehen. Zu gut spielte mein Team und zu groß war meine Sorge, durch eine Umstellung in der Defensive unsere starke Abwehrleistung zu gefährden. Also blieb es bei den zwei Spielerwechseln und nach einer kurzen Nachspielzeit konnte Schiedsrichter Andreas Stöckl ein absolut faires Spiel mit einem 1:0 Auswärtssieg für uns beenden. In diesem Sinne möchte ich nochmals der tollen Leistung der jungen Mannschaft von Kolsass/Weer 1b gratulieren. Wenn dieses Team weiterhin so zusammenspielen kann, dann werden sie noch für die ein oder andere Überraschung in der Liga sorgen. Meinem Team gilt aber das noch größere Lob. Die Jungs schaffen es, sich auf die unterschiedlichsten Spielsysteme der Gegner ein zu stellen und dennoch auch unsere Spielweise perfekt um zu setzen. Nun gilt es auch beim letzten, wo möglich schwersten Auswärtsspiel im Herbst, diese Leistungen wieder abzurufen und einen tollen Herbstabschluss zu feiern. Unser Gegner am 21.10.2022 um 20:00 Uhr ist der SC Ellmau, aktuell dritter der 1. Klasse Ost. Wir von der SVG Uderns würden uns über viele Schlachtenbummler freuen!“

Beste Spieler SVG Uderns: „Thomas Klocker (zentrales Mittelfeld), Bernhard Kröll (Innenverteidiger)