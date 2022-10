Uderns gewinnt auch das abschließende Spitzenspiel 2022 in Ellmau

Details Sonntag, 23. Oktober 2022 21:04

Nach der Hinrunde der 1. Klasse Ost gibt es ziemlich klare Verhältnisse an der Tabellenspitze. Nachdem SVG Uderns auch das letzte Spiel 2022 beim SC Fabels Ellmau mit 3:0 gewinnt, geht Uderns als Herbstmeister und mit sechs Zählern Vorsprung auf Tux in die Winterpause. Sechs weitere Punkte hinter Tux belegt Ellmau Tabellenplatz drei. Achensee spielt 1:1 auswärts gegen Kolsass/Weer II und hat einen Punkt Rückstand auf Ellmau. Reith (2:2 gegen St. Johann II) und Going (7:0 gegen Schwoich II) liegen drei Punkte hinter Achensee. So geht es in die wohl verdiente Winterpause.

Uderns feiert mit Sieg in Ellmau Herbstmeistertitel

Daniel Schwemmberger, Trainer SVG Uderns: „Zum wiederholten Male ging ich mit derselben Aufstellung ins Spiel und konnte auch auf der Ersatzbank aus dem vollen schöpfen. Nichtsdestotrotz war ich sehr angespannt an diesem Spieltag, da ich das Team von Trainer Manuel Mayr richtig stark einschätzte. Daher auch das gewohnte Mittelfeld Pressing meiner Mannschaft und so entwickelte sich in den ersten Minuten ein Abtasten beider Teams, wobei wir mit einigen langen Bällen uns schon in des Gegners Gefahrenzone wagten. Leider kam aber bei diesen Aktionen nichts Zählbares heraus und so benötigte es einen Tausend-Gulden-Schuss meines zentralen Mittelfeldspielers Daniel Nagraisalovic in der 29. Spielminute als Dosenöffner. Sein äußerst platzierter Abschluss landete genau im Kreuzeck. Da passte kein Blatt Papier mehr dazwischen. Welch ein Traumtor von ihm.

Sichtlich befreit durch dieses Tor konnten wir nun etwas gelöster an die Sache herangehen und spielten um einiges offensiver als bis zu diesem Tor. Da wir aber in Folge glücklos blieben, erzielten wir in Halbzeit eins kein weiteres Tor mehr. Auch die Chancen der Heimelf waren zu diesem Zeitpunkt überschaubar. Zu gut stand unsere Abwehrreihe. Einzig bei Standardsituation durch von uns unnötig verursachte Fouls kam ein wenig Gefahr auf. Doch wir schafften es die null zu halten und gingen so mit einer verdienten Führung in die Pause. Ich gratulierte meinem Team zu dieser routinierten Halbzeit und warnte sie aber vor einem möglichen Gegentor. Dieses könnte den Spielverlauf schnell auf den Kopf stellen.

Doch meine Mannschaft spielte, wie schon in den letzten Wochen, routiniert weiter. Unser zweites Tor wurde von einem Abschlag von Torhüter Jan-Hendrik Fritze in Minute 56 eingeleitet. Sein Ball wurde nämlich von Markus Rieser in Richtung Strafraum verlängert und dort tankte sich Flügelflitzer Paul Hell durch, um zur 2:0 Führung zu treffen. Und nur wenige Minuten später (60. Minute) erzielte der eben erwähnte Markus Rieser auch seinen verdienten Treffer. Eine herrliche Aktion verwertete er zu seinem 12. Saisontor. Nun war die Zeit reif, um ein paar Spielerwechsel durchzuführen. Für Stürmer Michael Garber kam Matthias Rupprechter in die Partie und für den gelb vorbelasteten Maximilian Mair brachte ich den jungen Elias Markt ins Spiel. Auch die Heimelf schickte noch mal frische Kräfte aufs Feld und man merkte ihnen an, dass sie hier noch nicht aufgegeben hatten.

Ihr Spiel wurde deutlich offensiver und sie brachten einige gefährliche Bälle vor unser Tor. Doch wenn man einen Lauf hat, dann schafft man es, solche Dinger gemeinsam zu verteidigen. In der 80. Spielminute dann ein weiterer Doppelwechsel von mir. Marcel Hörhager und Florian Kropf ersetzten Paul Hell und Daniel Ortner, welche beide eine gute Partie gespielt hatten. Aber da auch Daniel Ortner gelb vorbelastet war, wollte ich hier auf keinen Fall etwas riskieren. Zu guter Letzt brachte ich auch noch Ernst Erlebach für Markus Rieser ins Spiel und durch die vielen frischen offensiven Spieler schafften wir auch noch ein paar Befreiungsangriffe, welche jedoch nichts mehr einbrachten.

Der gute Schiedsrichter Martin Bär beendete nach knapp vier Minuten Nachspielzeit ein faires Spiel. Es war unser 12. Sieg en suite und der sechste hintereinander zu null. Ich ziehe meinen Hut vor meinem Team. Sie bereiten mir Woche für Woche wahnsinnig viel Freude und zeigen auch auf, was in einem kleinen Verein wie Uderns möglich ist. Ein Riesendank an unseren Vorstand, welcher uns bei diesem Spiel einen Bus zur Verfügung stellte und uns so die Möglichkeit gab, unseren Herbstmeister-Titel etwas länger als üblich in Ellmau zu feiern, bevor wir die Heimreise antreten mussten. Nun geht es für uns in die wohlverdiente Fußballpause, um neue Energie für das Frühjahr zu sammeln.“

Beste Spieler SVG Uderns: Daniel Rieser (Innenverteidiger). Daniel Nagraisalovic (zentrales Mittelfeld), Markus Rieser (Stürmer)