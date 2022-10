Tux festigt mit Sieg in Thiersee Tabellenplatz zwei – Reith und St. Johann II trennen sich 2:2

Details Montag, 24. Oktober 2022 21:07

Die Hinrunde in der 1. Klasse Ost ist bis auf den Nachtrag am 26.10.22 um 13 Uhr zwischen Hochfilzen und Mayrhofen II abgeschlossen. Der FC Sparkasse Tux kann auf eine ausgezeichnete Hinrunde zurückblicken – nach einem 3:0 im letzten Spiel auswärts gegen Thiersee II liegt Tux zwar sechs Punkte hinter Herbstmeister Uderns, aber auch sechs Punkte vor der Nummer drei Ellmau. Der FC Elektro Achorner Reith trennt sich vom SK St. Johann II 2:2. Jetzt geht es in die Winterpause und die Redaktion von ligaportal.at Tirol bedankt sich im Namen der Fußballfans bei allen Trainern und Funktionären für die tolle Zusammenarbeit im Herbst 2022 – nur so ist es möglich, in diesem Umfang vom Tiroler Unterhaus zu berichten.

Tux schließt mit Sieg in Thiersee grandiose Hinrunde ab!

Julian Tesar, sportlicher Leiter FC Sparkasse Tux: „Im letzten Spiel des Jahres ging es für uns zum SV Thiersee.Aufgrund eines sehr nassen Rasens mussten wir leider auf den Kunstrasen ausweichen, was uns allerdings keine Probleme bereiten sollte. Tux übernahm von Anfang an das Kommando und versuchte die schnelle Führung zu erzielen. Diese gelang in der 15. Minute durch Pfister. Thiersee kam durch Konter ab und zu vor unser Tor, ansonsten wurde alles recht souverän verteidigt. Wir spielten unsere Chancen leider nicht konsequent zu Ende. Die beste Chance auf das 2:0 hatte unser Coach, aber ein Thierseer konnte noch klären.In Halbzeit zwei ein ähnliches Bild wie in Halbzeit eins. In Minute 70 konnte Schiewelbein dann aber doch auf 2:0 erhöhen. Ein wichtiger Treffer und eine kleine Vorentscheidung. Pfister machte mit dem 3:0 in der 76. Minute endgültig den Sack zu. Danach gab es keine weiteren Treffer mehr. Fazit: Verdienter Auswärtssieg für den FC Tux!Wir beenden die Herbstsaison mit unglaublichen dreißig Punkten auf dem zweiten Tabellenplatz mit sechs Punkten Vorsprung auf den Drittplatzierten. Wenn man bedenkt, dass wir letzte Saison als Dritter aus der 2. Klasse aufgestiegen sind und unser Saisonziel der Nichtabstieg bzw. gesichertes Mittelfeld lautete, ist das eine sensationelle Leistung Gratulation an das komplette Team und wir freuen uns schon wieder auf das Jahr 2023! Wir möchten uns auch bei Ligaportal für eure Arbeit bedanken! Eine schöne Winterpause!“

Punkteteilung zwischen Reith und St. Johann II

Christoph Kranz, Trainer FC Elektro Achorner Reith: „Das Spiel hatte in den ersten zwanzig Minuten kaum Höhepunkte. Erst nach etwa zwanzig Minuten konnte sich Reith ein Übergewicht erspielen. Die Heimelf war drückend überlegen, konnte aber nur wenig Gefährliches kreieren. In der zweiten Halbzeit zeigten sich die Gäste verbessert. Drei Minuten nach Wiederbeginn konnte St. Johann in Führung gehen. Reith blieb aber am Ball und glich in der 55. Minute durch Pletzer aus. Das Spiel gestaltete sich offen, mit Möglichkeiten auf beiden Seiten. Wiederum gingen die Gäste in der 78. Minute in Führung. Die Gastgeber bemühten sich abermals, das Spiel noch herumzureißen und wurden fünf Minuten vor Schluss belohnt. Pletzer konnte noch mal zum 2:2 ausgleichen. Reith drückt auf den Sieg, kam auch noch zu ein, zwei Möglichkeiten, konnte den Ball aber nicht mehr im Tor unterbringen. Wir hätten in der ersten Halbzeit mehr Tore machen müssen. Die zweite Halbzeit war ausgeglichener, trotzdem war am Ende Reith dem Sieg etwas näher. Zwei Traumtore von Patrick Hager aufseiten der Gäste hielten das Spiel lange offen. Nachdem man zweimal in Rückstand geriet, dürfen wir mit dem Punkt aber nicht ganz unzufrieden sein. Lob an die Mannschaft für die Moral.“