SVG Mayrhofen II zwingt Tabellenführer Uderns mit Prachtschuss in die Knie!

Details Montag, 27. März 2023 02:17

Ausgewachsene Überraschung beim Auftakt der Rückrunde in der 1. Klasse Ost. SVG Bründl Sports Mayrhofen II konnte Tabellenführer SVG Uderns drei Punkte abluchsen. Verfolger Tux nutzt mit einem 4:0 gegen Hochfilzen diese Niederlage von Uderns aus, ebenso Ellmau mit einem 2:0 gegen den SV Kolsass/Weer II. Damit hat Uderns noch drei Punkte Vorsprung auf Tux, Ellmau liegt weiterhin sechs Punkte hinter Tux.

Tor des Jahres von Maximilian Schett für Mayrhofen

In der ersten Halbzeit war es ein ausgeglichenes, sehr kampfbetontes Spiel, welches sich hauptsächlich im Mittelfeld abgespielt hat. Eine gute Abschlussmöglichkeit hätte der Mayrhofner Fabian Eberharter gehabt, dieser wählte jedoch den Stanglpass, welchen der Uderner Torhüter bereits ahnte und daher den Ball abfangen konnte. In der 36. Minute fiel das 1:0 für die Heimelf. Der Torhüter von Uderns konnte einen Schuss von Patrick Eberharter nicht festhalten und der frisch verheiratete Kevin Geisler nutzte den Abpraller zur 1:0-Führung. Kurz vor dem Halbzeitpfiff fand ein schön anzusehender Flugkopfball von Obermair nach einer Ecke nicht den Weg ins Tor.

In der zweiten Halbzeit kam Uderns mit einer anderen Körpersprache aus der Kabine drängte auf den Ausgleich und war fortan die dominante Mannschaft. Allerdings konnte sich Uderns kaum gute Torchancen herausspielen. Ab der 60. Spielminute spielte Uderns in Unterzahl, da Florian Kropf den fünfzehnjährigen Max Zsebe nur noch durch ein Foul davon abhalten konnte, alleine auf das Gehäuse zuzulaufen. Uderns ließ der Platzverweis aber kalt und drängte weiterhin auf den Ausgleich.

Eine Chance von Rieser konnte Mayrhofens Schlussmann Florian Schroll aber entschärfen. Aber auch Mayrhofen hatte seine Chance, um auf 2:0 zu erhöhen. David Wechselberger konnte den Ball im Tor unterbringen, doch der sehr faire Heim-Linienrichter Christian Pfister sah den Spieler knapp im Abseits. In der 80. Minute erlebten die 250 Zuschauer dann wahrscheinlich das Tor des Jahres. Der Ball hüpfte nach einem Pressball auf Mayrhofens Innenverteidiger Maximilian Schett zu, dieser fasste sich ein Herz und schoss den Ball mit voller Wucht aus über 35 Metern per Dropkick in das Kreuzeck! Uderns steckte jedoch nicht auf und konnte in der 90. Spielminute durch Kapitän Thomas Klocker per Kopfball nach einer Freistoßflanke auf 2:1 verkürzen. Kurz darauf pfiff der gute Schiedsrichter die Partie jedoch ab.

Fazit: Auch wenn von beiden Mannschaften kein fußballerischer Leckerbissen geboten wurde, ein an sich verdienter 2-1 Sieg der Mayrhofner Mannschaft, da sie fast keine Torchancen zugelassen hat und selbst einige Male gefährlich vor das Tor des Gegners gekommen ist.

(Spielanalyse der SVG Mayrhofen)

