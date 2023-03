Kantersieg von Tux gegen Hochfilzen – Remis zwischen Thiersee II und Ebbs II

Details Dienstag, 28. März 2023 14:56

In zweierlei Hinsicht ausgezeichneter Auftakt für den FC Sparkasse Tux in die Rückrunde der 1. Klasse Ost. Ein klarer 4:0 Erfolg gegen den FC Hochfilzen, gleichzeitig verliert Leader Uderns in Mayrhofen 1:2. Damit kommt Tux bis auf drei Punkte an Uderns heran. Der SK Blitzschutz Pfister Ebbs II und der SV Thiersee II trennten sich in einem fußballerisch nicht aufregenden Spiel 1:1.

Gelungener Start von Tux in die Rückrunde

Julian Tesar, sportlicher Leiter FC Tux: „Am Samstag startete für uns die Rückrunde mit einem Heimspiel gegen Hochfilzen. Vorweg möchte ich mich bei allen freiwilligen Helfern bedanken, die die letzten Tage und Wochen viele Stunden in die Schneeräumung des Platzes investiert haben. Niemand hat damit gerechnet, dass wir dieses Spiel wirklich spielen können.

In den ersten fünf Minuten waren beide Mannschaften noch nicht wirklich in der Partie und es tat sich relativ wenig. Ein Elfmeter von Grosser, in Minute sieben rausgeholt und verwandelt, war der Dosenöffner dieser Begegnung. Tux im Anschluss die klar spielbestimmende Mannschaft mit mehr Spielanteilen. Nach einer schönen Kombination stand Pfister alleine vorm Hochfilzner Schlussmann, konnte den Ball aber nicht im Tor unterkriegen. Hochfilzen konnte in dieser Phase des Spiels nur durch Konter kleine Nadelstiche setzen. Markus Geisler drückte in Minute zwanzig einen Stanglpass von Pfister zum 2:0 über die Linie. Im Anschluss hatte Hochfilzen die Riesenchance auf den Anschlusstreffer, aber der sichere Rückhalt Schneeberger war zur Stelle und entschärfte den Ball. Fast im Gegenzug blieb Tipotsch eiskalt und schob den Ball souverän am Keeper vorbei ins Tor. Das schönste Tor des Abends folgte in Minute 37 – einen Erler Eckball nahm Stock per Seitfallzieher und traf. Mit einem Stand von 4:0 verabschiedeten sich die Mannschaften in die Halbzeit.

Nach der Halbzeit flachte das Spiel ein wenig ab und Chancen waren auf beiden Seiten Mangelware. Ein Tor von Pfister wurde aufgrund einer vorherigen Abseitsposition aberkannt. In der Schlussphase konnte Tux noch einen Lattentreffer verzeichnen.

Fazit: Ein gelungener Start in die Rückrunde. Von den ersten Minuten weg passten der Einsatz und Kampfgeist des kompletten Teams und somit konnten wir die Partie souverän und hochverdient mit 4:0 gewinnen. Danke an alle Zuschauer, die bei den winterlichen Temperaturen unsere Mannschaft lautstark unterstützten. Bereits kommenden Samstag folgt das nächste Heimspiel gegen den SC Going."

Glückliches Remis von Ebbs II beim SV Thiersee II

Gerhard Seissl, Trainer SK Blitzschutz Pfister Ebbs II: „Leider von beiden Seiten kein prickelndes Spiel. Sehr, sehr zäh mit wenig spielerischen Höhepunkten. Thiersee hatte mehr Chancen wie wir. Wir konnten in der 44. Minute durch Maximilian Schmid mit 1:0 in Führung gehen, der Ausgleich von Thiersee in der 57. Minute durch Sandro Dornauer. Wir hätten aber dann auch das 2:1 machen können, aber leider traf unser eingewechselter Spieler nur das Außennetz. In Summe war es wegen der besseren Chancen des SV Thiersee ein glückliches Unentschieden. Jetzt gilt es den Fokus auf nächstes Wochenende zu legen.“

