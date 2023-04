Gerhard Seissl und Anton Luchner analysieren Ebbs II gegen Hochfilzen

Details Dienstag, 04. April 2023 17:21

Der SK Blitzschutz Pfister Ebbs II ist in der 15. Runde der 1. Klasse Ost dem Tabellenmittelfeld wieder etwas näher gekommen. Ein 2:0 Erfolg gegen den FC Hochfilzen und damit nur mehr fünf Punkte Rückstand auf Platz sieben der Tabelle.

Glücklicher Führungstreffer für Ebbs II

Gerhard Seissl, Trainer SK Blitzschutz Pfister Ebbs II: „Nach dem 1:1 letzte Woche gegen Thiersee wollten wir uns zu Hause leistungstechnisch steigern und drei Punkte daheim behalten.

Beides ist uns Gott sei Dank gegen Hochfilzen gelungen. Bis auf eine kurze Phase in der zweiten Halbzeit, wo der Gegner stärker wurde, hatten wir alles im Griff. Das erste Tor hatte sich angedeutet, war aber in der Entstehung dann doch etwas glücklich. Ein Weitschuss von unserem Nachwuchskicker Julius Loferer, der geplanterweise ins lange Eck hätte gehen sollen, wurde durch das Hinterteil unseres Stürmer Alex Haslacher genau in die andere Richtung abgefälscht. 1:0 für uns. Der Goalie war auch schon auf dem Weg ins andere Eck, deshalb chancenlos.

Das 2:0 dann durch unseren Goalgetter Alex Haslacher persönlich. Ein direkter Freistoß durch Loferer, der im Tor landete, wurde vom sehr guten Schiedsrichter zurecht nicht gegeben, da ein Spieler von uns nicht genug Abstand hatte zur Mauer des Gegners.

Somit konnten wir zu Hause anschreiben und den Anschluss in der Tabelle wieder etwas herstellen. Nächste Woche geht es weiter mit dem sehr, sehr schweren Auswärtsspiel in Going.

Anton Luchner, Trainer FC Hochfilzen: „In der ersten Halbzeit leichte Vorteile für Ebbs, das 1:0 für Ebbs war dennoch eine glückliche Führung durch einen abgefälschten Schuss. Das 2:0 fiel nach einem Abwehrfehler der Hochfilzener. Hochfilzen machte sich das Leben selbst schwer mit zu vielen Abspielfehlern einer recht jungen, zum Teil unerfahrenen Mannschaft. Hochfilzen stellte in Halbzeit zwei um und konnte die Partie ausgeglichen halten. Chancen waren auf beiden Seiten selten und konnten zudem nicht verwertet werden. Insgesamt war es ein faires, durchaus für beide Seiten spannendes Match!“

