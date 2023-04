Hochfilzen war das bessere Team, aber Uderns holt den Sieg!

Details Montag, 10. April 2023 17:36

Sehr starke Vorstellung des FC Hochfilzen in der 16. Runde der 1. Klasse Ost. Gegen den Tabellenführer SVG Uderns war man spielerisch das bessere Team, aber im Abschluss gab es doch eklatante Defizite. So konnte Uderns mit 2:0 gewinnen und damit die Tabellenführung gegen den Sparkasse FC Tux (3:1 in Reith) verteidigen. Uderns und Tux haben gleichzeitig den Vorsprung auf die Nummer drei Ellmau auf neun Punkte ausgebaut, da Ellmau in Mayrhofen 0.1 unterlegen ist.

Glücklicher Erfolg von Uderns in Hochfilzen

Anton Luchner, Trainer FC Hochfilzen: „Hochfilzen war in beiden Halbzeiten tonangebend und die bessere Mannschaft. Das einzige Manko war die Chancenauswertung. Hochfilzen erspielte sich Chance um Chance und vergab alle. Durch einen etwas unglücklichen Elfmeter konnte dann Uderns durch Thomas Klocker in Führung gehen und Hochfilzen spielte die Schlussphase sehr offensiv ausgerichtet. Dadurch fiel aus einem Konter das 2:0 für Uderns durch Matthias Rupprechter. Dieses Ergebnis spiegelt jedoch keinesfalls den Spielverlauf wieder!“

Tux gewinnt Spitzenspiel gegen Reith!

Sparkasse FC Tux hat mit dem 3:1 Erfolg beim FC Reith den Vorsprung auf die Nummer drei Ellmau auf neun Punkte ausgebaut. Ellmau verliert nämlich bei den sehr stark in die Rückrunde gestarteten Kicker von Mayrhofen II mit 0:1. Mayrhofen liegt damit nur mehr zwei Punkte hinter Ellmau auf Platz fünf der Tabelle. Uderns und Tux werden sich wohl um den Titel duellieren, beide haben nur sehr gute Karten, den Aufstieg in die Bezirksliga zu schaffen. Zwei Kantersiege hatte Runde sechzehn ebenfalls zu bieten. Achensee bezwingt Schwoich II mit 7:0 und St. Johann II schlägt Kirchbichl II mit 8:1.

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei