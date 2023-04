Reith holt drei Punkte in Ebbs – Uderns bezwingt Going knapp

Details Montag, 17. April 2023 16:50

Die Top-2 der 1. Klasse Ost SVG Uderns und Tux bestreiten unter der Woche ihre Nachtragspartien. Uderns am 18.4.23 um 20 Uhr zu Hause gegen Thiersee II und Tux ebenfalls vor den eigenen Fans am 19.4.23 um 20 Uhr gegen den SK St. Johann II. Uderns hat nach dem 2:1 Erfolg gegen Going drei Punkte Vorsprung auf Tux, der Sicherheitspuffer der Top-2 auf die neue Nummer drei Mayrhofen II kann man als beruhigend bezeichnen. Auch der FC Elekro Achorner Reith konnte das Spield er 17. Runde gewinnen – 4:1 beim SK Blitzschutz Pfister Ebbs II.

Nach frühem Rückstand ruhig geblieben – Reith gewinnt in Ebbs

Christoph Kranz, Trainer FC Elekro Achorner Reith: „Wir hatten uns beim schweren Auswärtsspiel am Sonntagnachmittag in Ebbs einen Sieg vorgenommen. Doch das Spiel begann gleich mit einem Dämpfer für meine Mannschaft. In der 5. Minute konnte Ebbs mit dem ersten Angriff über die Seite und einer guten Flanke durch Kapfinger in Führung gehen. Im Gegensatz zur Vorwoche blieb meine Mannschaft aber nach dem Gegentor ruhig und hielt sich an den Plan, den wir uns vorgenommen hatten. So gelang zehn Minuten später Robert Dukic nach einer schönen Flanke per Kopf der sehenswerte Ausgleich. Wir konnten das Spiel mehr und mehr auf unsere Seite ziehen, wenngleich Ebbs mit schnellen Vorstößen immer wieder Nadelstiche setzen konnte. In der 27. Minute schafften wir es, das Spiel zu drehen. Dukic stand da, wo ein Torjäger stehen muss und verwandelte aus kurzer Distanz nach einem schönen Freistoß an die Stange. In der 37. Minute kam es zu einem Platzverweis aufseiten der Hausherren, das spielte uns natürlich in die Karten. Direkt vor der Pause sorgte Harmanci für die Vorentscheidung und verwandelte einen Freistoß direkt ins Kreuzeck.

Nach der Pause ein ähnliches Bild. Reith kontrollierte überwiegend das Spiel. Ebbs steckte aber auch zu Zehnt nicht auf und blieb im Spiel. Immer wieder versuchten sie zurück in die Partie zu kommen, die ganz dicken Chancen blieben aber Mangelware. In der 70. Minunte die Entscheidung Pletzer konnte zum wiederholten Male in dieser Saison im Strafraum nur mit einem Foul gestoppt werden. Cetinkaya verwandelte den Strafstoß sicher zum 4:1 Endstand. Nach vielen Wechseln und Umstellungen wirkte unser Spiel etwas zerfahren. Kein ganz großer Fußball Kracher am Sonntagnachmittag. Auch meine Mannschaft konnte nicht vollends überzeugen gegen einen Gegner, der vielleicht auch nicht den besten Tag hatte und wie ich glaube, auch etwas ersatzgeschwächt angetreten war.

Dennoch drei weitere Punkte für die Tabelle. Gratulation an meine Mannschaft nach frühem Rückstand ruhig geblieben und das Spiel gedreht. Erwähnenswert: Dukic: zwei wichtige Tore zum 1:1 und 2:1. Harmanci: Assist und drei sehr gute Freistöße (Stange, Tor, sehr gut vom Tormann gehalten). Und ein Lob an den einen oder andern Spieler, der sich immer wieder trotz Schmerzen über die neunzig Minuten quält!“

Nach Sieg gegen Going Nachtragspartie für Uderns gegen Thiersee II

Daniel Schwemmberger, Trainer SV Uderns: „Es war unser erstes Heimspiel und so waren wir sichtlich motiviert, jedoch war es schwer, am nassen Platz ein ordentliches Spiel auf zu ziehen. Die spielerischen Akzente fehlten bei beiden Teams. Lediglich ein, zwei gute Chancen gab es auf beiden Seiten. So konnte eine scharfe Flanke von unserem Florian Kropf gut von der Goinger Verteidigung geklärt werden und auf unserer Seite zeichnete sich Torhüter Lukas Kronthaler mit einer Glanzparade aus, nach dem ein mustergültiger Querpass in der Mitte direkt abgenommen wurden. So kam es, dass ein Standard der Dosenöffner in diesem Spiel war. Perfekte Flanke von Daniel Ortner auf den einlaufenden Kapitän Thomas Klocker und dieser schloss per Kopf zum 1:0 ab. Dies war auch der Halbzeitstand.

In der zweiten Hälfte brachte ich mit Michael Garber einen jungen Spieler im Angriff und gab ihm die Anweisung, den Gäste-Torhüter gelegentlich an zu laufen. Dies tat er in der 50. Minute auch und attackierte genau so, dass ihn der Torhüter beim Klären anschoss. Der Ball kullerte ins Tor und wir führten 2:0. Going übernahm in den letzten zwanzig Minuten etwas mehr das Kommando und daher vollzog ich einige Wechsel um frische Kräfte zu bringen. In der 85. Minute gab es eine Unachtsamkeit in unserer Abwehrreihe und plötzlich stand es 2:1. Den Treffer erzielte der gerade eingewechselte Christian Niedermühlbichler. Es folgten weitere Wechsel um Zeit zu gewinnen und den Spielfluss des Gegners zu stören. Da wir bis auf den kleinen Fehler zum Anschlusstreffer aber sehr kompakt standen, verteidigten wir sämtliche Angriffe, die auf unser Tor kamen, hervorragend. Einen der letzten Bälle, nach einem Eckball der Gäste, konnten wir schnell nach Vorne spielen wo Michael Garber zum Konter ansetzte. Er konnte nur noch mit einem rüden Foul knapp nach der Mittellinie gestoppt werden, für welches es folgerichtig die Rote Karte für Marcel Hofer gab. In weiterer Folge pfiff der gute Schiedsrichter Benedikt Guggenmos das Spiel ab und wir konnten den zweiten Sieg in Serie feiern. Nun folgt das Nachtragsspiel gegen Thiersee 1b am 18.4.2023 um 20:00 Uhr zu Hause in Uderns. Wir würden uns wieder über so viele Zuseher freuen!“

