Neun Treffer zwischen Thiersee II und Mayrhofen II – Nullnummer der besseren Sorte im Spitzenspiel zwischen Reith und Uderns

Details Montag, 24. April 2023 17:05

In der 18. Runde der 1. Klasse Ost ist Tux (5:2 in Schwoich) dem Leader Uderns etwas näher gekommen, denn Uderns kommt im Spitzenspiel gegen den FC Elektro Achorner Reith über ein 0:0 nicht hinaus. SVG Bründl Sports Mayrhofen II untermauert Tabellenplatz drei mit einem 6:3 Erfolg auswärts beim SV Thiersee II. Ellmau kommt auswärts gegen Hochfilzen zu einem 1:1 Remis. Uderns nur mehr vier Punkte vor Tux, Tux hat einen beruhigenden Vorsprung von acht Zählern auf die Nummer drei Mayrhofen II.

Mayrhofen II gewinnt verrücktes Spiel in Thiersee mit 6:3

Simon Obermair, SVG Bründl Sports Mayrhofen II: „Unsere Mannschaft ging bereits in der 5. Minute durch ein Elfmetertor von Fabian Binder in Führung. Fabian konnte fünf Minuten später auch das 2-0 erzielen. Der Gegner nutzte seine erste Torchance, um durch Gregor Panzl auf 1:2 zu verkürzen. David Wechselberg (Bäral) konnte in der 38. Minute den Vorsprung von zwei Treffern wiederherstellen. Ärgerlicherweise bekam der Gegner kurz vor Halbzeitpfiff einen Elfmeter zugesprochen, welcher von Josef Gruber zum 2:3 Halbzeitstand verwandelt wurde.

In der zweiten Halbzeit gelang in der 58. Minute Gregor Dornauer das Tor zum 2:4, wiederum konnte der Gegner per Elfmeter drei Minuten später durch Josef Gruber auf 3:4 stellen. Ein Eigentor in der 68. Minute und ein Abstaubertor von Stefan Pramstraller in der 85. Minute besiegelten den Sieg unserer Mannschaft.

Fazit: Wieder ein hochverdienter Sieg und ein disziplinierter Auftritt unserer Jungs. Jedoch hätte man in der ersten Halbzeit den Sack früher zu machen müssen, da hochkarätige Chancen liegen gelassen wurden!“

Reith gegen Uderns: Ein 0:0 der besseren Sorte!

Christoph Kranz, Trainer FC Elektro Achorner Reith: „Ein guter Start der Hausherren! In der ersten Halbzeit zeigte meine Mannschaft eine sehr disziplinierte und konzentrierte Leistung und wir ließen nur einen Eckball und zwei ungefährliche Schüsse aus der Distanz zu. Selber hatten wir einige gute Aktionen im 16er. Die ganz gefährlichen Abschlüsse waren aber Mangelware. Uderns verteidigte oft sehr konsequent. Weitestgehend kontrollierten wir die ersten 45 Minuten, konnten aber nichts Zählbares auf unser Konto schreiben.

Die zweite Hälfte gestaltete sich offener, beide Mannschaften investierten mehr in ihre Offensive, folglich kam es auch zu mehr Torchancen und Standards. Ein aberkanntes Tor, ein Stangenschuss und eine Rettungstat auf der Linie verhinderte unsere Führung. Uderns kam auch immer wieder durch Standards gefährlich vor unser Tor. In der 92. Minute verhinderte eine starke Parade noch den späten Siegtreffer der Gäste. Ein 0:0 der besseren Sorte. Beide Mannschaften konnten ihren Plan gut umsetzen. Eine starke Leistung der Torhüter und der Verteidigungen führten zu dem torlosen Spiel!“

