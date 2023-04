Tux verliert gegen St. Johann II und gewinnt in Schwoich!

Details Montag, 24. April 2023 15:33

Nachtragspartie des FC Sparkasse Tux gegen den SK St. Johann II in der 1. Klasse Ost. Acht Treffer und eine Niederlage für Tux im Ausmaß von 3:5. In der 18. Runde gab es aber für Tux wieder einen Sieg zu bejubeln. Ein 5:2 beim FC Riederbau Schwoich II bei großartiger freundschaftlicher Stimmung. Genau so sollen Fußballfeste gefeiert werden! Sportlich gesehen hat Tux den zweiten Aufstiegsplatz mit acht Zählern abgesichert, Mayrhofen II wird immer stärker und liegt auf Platz drei. Tux fehlen auf Leader Uderns vier Punkte.

Nachlese: SK St. Johann II setzt sich im Nachtrag gegen Tux durch!

Julian Tesar, sportlicher Leiter FC Sparkasse Tux: „Am Mittwoch, dem 19.4.2023, fand das Nachtragsspiel gegen St. Johann im Tuxer Alpenstadion statt. Unsere Mannschaft startete sehr gut in die Partie und erarbeitete sich schon in der Anfangsphase zahlreiche Chancen. Auch einen Stangenschuss konnten wir vorweisen. Im Anschluss fand St. Johann besser ins Spiel und Tux kam nicht mehr wirklich in die Zweikämpfe. In Minute 26 kam ein abgefälschter Ball zu Tengg und dieser erzielte die 1:0-Führung für die Gäste. Nur wenige Augenblicke später die nächste Topchance für die Gäste. In Minute 36 konnte Tipotsch den Ausgleich erzielen. Unbeeindruckt davon konnte St. Johann durch den starken Obulor wieder die Führung übernehmen. Mit dem Pausenpfiff erzielte Tipotsch den erneuten Ausgleich.

Direkt nach der Pause konnte St. Johann wieder auf 3:2 stellen. Kurz darauf gab es auch noch Elfmeter für die Gäste. Diesen konnte Schneeberger parieren und der Nachschuss ging an den Innenpfosten. Riesenglück für Tux. Im direkten Gegenzug gab es Freistoß für Tux und Tipotsch machte den Hattrick perfekt. Wieder verging wenig Zeit und Tux konnte einen Eckball nicht klären und die Gäste gingen zum 4. Mal in Führung. Tux versuchte nun erneut zum Ausgleich zu kommen. Dies gelang leider nicht mehr. Den Schlusspunkt setzte Obulor, der per Kopf das 5:3 für St. Johann erzielte.

Fazit: Wenn wir in den ersten zehn Minuten ein Tor schießen, kann die Partie ganz anders laufen. Es war kein schlechtes Spiel unserer Mannschaft, allerdings hätte es für einen Sieg gegen eine starke Mannschaft aus St. Johann noch etwas mehr gebraucht. Eine wahnsinnige Heimserie endet also am 19.4.2023. Seit 30.8.2019(!) haben wir kein Meisterschaftsheimspiel mehr verloren. 31 Spiele, 27 Siege, vier Unentschieden, Torverhältnis 137:34!“

Sieben Treffer - Tux gewinnt in Schwoich!

Daniel Brandauer, Trainer FC Riederbau Schwoich II: „Nachdem unser 15-jähriger Luis Schedler in der 4. Minute sein erstes KM-Tor, nach super Vorarbeit von Lechner Christoph erzielte, bekamen unsere Gäste zwei berechtigte Elfmeter zugesprochen, die souverän verwandelt wurden. Somit gingen wir mit 1:2 Rückstand in die Pause, wobei nicht wirklich zu sehen war, dass beide Teams in verschiedenen Tabellenregionen unterwegs sind!Nach Wiederanpfiff hatten wir die Chance auf den Ausgleich, konnten aber nicht verwerten. Nach dem 3:1 in der 58. und einem Doppelschlag von Tux in der 73. und 75. Minute war die Partie entschieden. Wir versuchten trotzdem nicht "unterzugehen", was uns diesmal auch gelang! Aufgrund der guten Mentalität schafften wir noch die 2:5 Ergebniskosmetik in der 84. Minute durch Noah Lambauer!Kompliment an meine Jungs! Insgesamt sind wir mit unserer Leistung zufrieden, wenn man bedenkt, dass wir im Auswärtsspiel in Tux im Herbst mit 8:1 ziemlich vermöbelt wurden. Gratulation an die Tuxer zum Sieg und vor allem zu ihrem Fanclub, sehr cool!“

Julian Tesar, sportlicher Leiter FC Sparkasse Tux: „Nach der Heimniederlage gegen St. Johann wollten wir unseren Fehler wieder ausbessern und beim Tabellenschlusslicht wieder drei Punkte einfahren.

Leider fanden wir nicht ins Spiel und Schwoich nützte die erste Gelegenheit, um auf 1:0 zu stellen. Auch im Anschluss taten wir uns schwer, Chancen zu kreieren. Nachdem Tipotsch vom Schwoicher Schlussmann von den Beinen geholt wurde, gab es Elfmeter für Tux. Grosser verwandelte diesen ganz sicher. In Minute 33 zog der starke Geisler in den Strafraum und wurde ganz klar gefoult. Wieder Elfmeter für Tux und diesmal knallte Grosser den Ball in den Winkel. Spiel gedreht. Kurz vor der Halbzeitpause hätte Spielertrainer Rausch eigentlich noch das 3:1 erzielen müssen, aber ein Schwoicher Verteidiger klärte in letzter Sekunde. Nach der Halbzeit waren wir die klar spielbestimmende Mannschaft und konnten uns einige Chancen erspielen. Eine davon nutzte Tipotsch zur 3:1-Führung. Nach einem Eckball in Minute 73. Köpfte Stock mustergültig zur Vorentscheidung ein. Kurz darauf trug sich auch noch Pfister, der eine super Partie spielte, in die Torschützenliste ein. Wenige Minuten vor dem Ende kam die Heimmannschaft noch zum 2:5-Anschlusstreffer, welcher aber nicht mehr als Ergebniskosmetik sein sollte.

Fazit: Unsere Mannschaft hat nach der Niederlage Reaktion gezeigt und nimmt ganz wichtige Punkte im Kampf um den Aufstieg mit nach Tux. Vielen Dank an unsere Fans, welche wieder zahlreich nach Schwoich gepilgert sind und dieses Auswärtsspiel zu einem Heimspiel machten. Danke auch an den FC Schwoich, der unseren Fanclub Essen und Getränk spendierte und unserer Mannschaft nach dem Spiel eine Kiste Bier!“

