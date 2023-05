Klarer Erfolg für Ebbs II gegen Schwoich II

Details Dienstag, 02. Mai 2023 01:44

In der 19. Runde der 1. Klasse Ost konnte der SK Blitzschutz Pfister Ebbs II den fünften Erfolg in der laufenden Saison feiern. 5:0 gegen den Tabellenletzten FC Riederbau Schwoich II, am kommenden Wochenende ist man am 6. Mai 2023 um 14:30 Uhr in Kirchbichl zu Gast.

Drei Tore im Finish für Ebbs in sechs Minuten

Gerhard Seissl, Trainer SK Blitzschutz Pfister Ebbs II: „Meine Mannschaft hatte sich viel vorgenommen nach der knappen Niederlage in St. Johann. Trotz sehr vieler Ausfälle und gesperrten Spielern haben wir uns vorgenommen, den Gegner auf unserem Kunstrasen zu besiegen.

Genau so gingen wir auch ins Spiel. Bis auf zwei Chancen im ganzen Spiel vom Gegner dominierten wir das Geschehen. Zur Halbzeit führten wir dann auch verdient mit 2:0. Alexander Haslacher hat in der 23. Minute getroffen, Dominic Gögele in Minute 34.

Für die zweite Halbzeit nahmen wir uns vor, dass wir das Spiel entscheiden möchten so schnell wie möglich. Das gelang uns erst ab der 82. Minute mit einem Dreifachschlag innerhalb von sechs Minuten durch Josef-Kilian Lamprecht, Thomas Kapfinger und Filimon Jirka!“

