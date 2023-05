Tux bleibt mit Sieg gegen Achensee an Uderns dran – Mayrhofen II setzt auch in Going positiven Lauf fort

Details Montag, 08. Mai 2023 14:53

Das Duell um den Titel in der 1. Klasse Ost endet in der 20. Runde mit Siegen der Favoriten. Leader Uderns gewinnt in Schwoich mit 3:0 und der FC Sparkasse Tux holt auswärts gegen Achensee ebenfalls ein 3:0. Ellmau lässt zwei Punkte beim 1:1 in Reith liegen. SVG Bründl Sports Mayrhofen II setzt den positiven Lauf mit einem 1:0 Erfolg beim SC Going fort. In der Rückrunde sind bislang übrigens Tux und Mayrhofen die erfolgreichsten Teams zwei Punkte vor Uderns und drei vor dem SK St. Johann II.

Mayrhofen II bezwingt starke Goinger

Erich Trinkl, Obmann SVG Bründl Sports Mayrhofen II: „Nach der schmerzhaften Niederlage vergangene Woche wollte unsere Mannschaft unbedingt wieder 3 Punkte einfahren. So starteten unsere Jungs couragiert in die erste Halbzeit und konnten sich gute Torchancen herausspielen, welche jedoch unverwertet blieben. Going hatte aber dann eine herausragende Möglichkeit, um in Führung zu gehen: Aber einerseits unserem 15-jährigen Torhüter Jakob Aschenwald, welcher gestern sein Debüt im Kasten der KMII feierte und andererseits dem Pfosten ist es zu verdanken, dass es nicht so weit gekommen ist.

Da die Stürmer die Chancen nicht verwerten konnten, musste es Kapitän und Abwehrchef Christoph Oblasser richten: In der 44. Minute konnte Going einen Eckball zwar klären, doch Mayrhofen blieb am Drücker und der Kapitän tauchte nach feinem Zuspiel allein vor dem gegnerischen Kasten auf und konnte souverän, indem er den gegnerischen Torhüter angeschossen hat und von dessen Körper der Ball ins Tor hüpfte, zum 1:0 verwandeln.

Kurz nach Anpfiff der zweiten Halbzeit hätte Simon Obermair nach starkem Stanglpass von Alexander Anfang das 2-0 für Mayrhofen machen müssen, doch dieser traf den Ball nicht richtig und der Ball ging ins Aus. Sonst hat unsere Mannschaft in der zweiten Halbzeit etwas den Faden verloren, konnte aber Going gut vom eigenen Tor fernhalten. Schlussendlich konnte unsere Mannschaft die 1:0 Führung über die Zeit bringen und somit mit 3 Punkten zum Gauda Fest heimreisen.

Kurioses Detail am Rande: Schiedsrichter Urgestein Anton Thaurer konnte Mitte der zweiten Halbzeit nicht mehr weiterpfeifen, da er sich eine Oberschenkelverletzung zugezogen hatte, doch glücklicherweise konnte ein Goinger Vereinschiedsrichter die Partie zu Ende bringen. Gute Besserung an dieser Stelle dem Schiedsrichter und vielen Dank dem Goinger Vereinsschiedsrichter fürs Einspringen.

Fazit: Unterm Strich aufgrund des Chancenplus ein verdienter Auswärtssieg unserer Mannschaft!“

Auswärtsdreier von Tux gegen Achensee

Julian Tesar, sportlicher Leiter Sparkasse FC Tux: „Am Gaudersamstag trafen wir am Kunstrasen in Buchau auf den FC Achensee. Da wir die gesamte Woche vor dem Spiel aber schon auf unserem Kunstrasen in Tux trainiert hatten, waren wir bestens darauf vorbereitet und das zeigte sich auch von der ersten Minute. Wir übernahmen von Beginn an die Kontrolle über das Spielgeschehen und konnten bereits in der 8. Minute das 1:0 durch Grosser erzielen. In weiterer Folge konnten wir uns einige Chancen erarbeiten. Eine davon nutzte Erler in Minute 23. Der damit seine Torsperre beendete. Nach einem Ballgewinn vom starken Pfister auf der linken Seite bekam Tipotsch den Ball allein vor dem Torwart und drückte diesen im 2. Anlauf über die Linie. Dies war sein 200. Kampfmannschaftstor für den FC Tux. Gratulation zu diesem Meilenstein Jagga! Mit einem beruhigenden Vorsprung von 3:0 beendete der souveräne Schiedsrichter die erste Halbzeit.

In Halbzeit zwei dasselbe Bild. Tux stand hinten kompakt und setzte Nadelstiche nach vorne. Leider war man nicht mehr so konsequent vor dem gegnerischen Tor. Auch der Torwart der Heimmannschaft erwischte einen hervorragenden Tag. Ab Minute 70 wurde auf beiden Seiten viel gewechselt. Dies zerstörte etwas den Spielfluss und es gab nicht mehr allzu viele nennenswerte Aktionen.

Fazit: ein mehr als nur verdienter Auswärtserfolg am ungewohnten Kunstrasen. Unsere Mannschaft setzte den Matchplan perfekt um und der Sieg hätte durchaus höher ausfallen können. Nachdem man zuletzt auch zu viele Gegentore erhielt, war es auch wieder mal wichtig, kein Tor zu bekommen. Ein Lob auch an die jungen Spieler, welche sich nach ihrer Einwechslung super integrierten.

Am Sonntag, dem 14.5.2023 um 14:15 in der Glonner Arena Ebbs, geht es für uns weiter! Danke an alle Zuschauer, welche sich trotz des Gauderfest, dafür entschieden haben, uns zu unterstützen!"

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei