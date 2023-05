Hochfilzen mit toller Moral gegen Achensee – Torfeuerwerk zwischen Ellmau und St. Johann II

Details Montag, 15. Mai 2023 01:23

Die Top-2 der 1. Klasse Ost haben in der 21. Runde ein wenig geschwächelt. Leader Uderns holt in Kirchbichl ein 1:1, Verfolger Tux verliert in Ebbs 3:5. Damit baut Uderns den Vorsprung auf Tux auf fünf Punkte aus. Der SC Ellmau kommt Tux bis auf sieben Punkte nahe – 4:3 Erfolg gegen den SK St. Johann II. Ebenfalls Hochspannung beim 3:2 Erfolg des FC Hochfilzen gegen Achensee. Schwoich II kommt gegen Kolsass/Weer II 0:9 unter die Räder.

Regen und Hagel - Hochfilzen bezwingt Achensee

Anton Luchner, Trainer FC Hochfilzen: „Der FC Hochfilzen war über das gesamte Match hinweg die spielerisch bessere Mannschaft, konnte diese Überlegenheit aber lange nicht in Tore umsetzen. Der Führungstreffer von Achensee durch Lukas Schatz in der 29. Minute war einem Abwehrfehler des FC Hochfilzen geschuldet. Bereits in der 37. Minute konnte Hochfilzen durch Lukas Winkler ausgleichen.

Nach der Pause zeigte sich dasselbe Spiel, Hochfilzen war drückend überlegen, aber Achensee konnte aus einem der seltenen Angriffe Kapital schlagen und ging durch Patrick Buchauer abermals in Führung. Hochfilzen spielte sein überlegenes Spiel weiter und in der 64. Minute konnte Manuel Miesl eine gelungene Kombination zum 2:2 abschließen. Bereits in der 69. Minute erfolgte abermals aus einer sehenswerten Aktion der Führungstreffer für Hochfilzen durch Lukas Winkler. Diese Führung gab Hochfilzen nicht mehr aus der Hand.

In Summe hätte Hochfilzen dieses Spiel mindestens 5:0 gewinnen müssen. Ein Ergebnis in dieser Höhe würde die spielerische Überlegenheit von Hochfilzen widerspiegeln. Bemerkenswert ist, dass Hochfilzen trotz zweimaligen unglücklichen Rückstandes konstant auf sein spielerisches Vermögen setzen konnte, wodurch dieses Spiel entschieden wurde.

Die Zuschauer, welche bei strömendem Regen und Hagel durchhielten, wurden mit einem spannenden, sehenswerten Spiel entlohnt!“

Sieben Treffer zwischen Ellmau und St. Johann inklusive Traumtor

Manuel Mayr, Trainer SC Ellmau: „Nach zwölf Minuten stand es 2:2. Patrick Hager brachte die Gäste in Führung, das 1:1 durch Markus Aufinger. Wir gingen durch Christoph Lechner 2:1 in Führung. Ausgleich durch einen Strafstoß von Felix Hinterseer in der 12. Minute. Darunter ein Tor des Monats von St. Johann von der Mittellinie. In Minute einundzwanzig die erneute Führung für meine Mannschaft durch Belmin Majetic, das 3:3 ein Tormannfehler in der 41. Minute – Torschütze abermals Felix Hinterseer. In Hälfte zwei sind wir sehr gut gestartet, das 4:3 durch Belmin Majetic in der 61. Minute. Dann haben wir noch zwei bis drei gute Möglichkeiten vergeben. Aus meiner Sicht ein verdienter Sieg, obwohl es natürlich noch eng am Ende war. Was mich besonders freut, ist, dass wir jetzt daheim fünf Spiele ungeschlagen sind. Das haben wir schon lange nicht mehr geschafft!“

