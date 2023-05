Gerhard Seissl und Julian Tesar analysieren die acht Treffer zwischen Ebbs II und Tux

Details Montag, 15. Mai 2023 15:50

Schmerzliche 3:5-Niederlage des FC Sparkasse Tux in der 21. Runde der 1. Klasse Ost beim SK Blitzschutz Pfister Ebbs II. Einziger Trost für Tux – auch der zweite Titelkandidat und Tabellenführer Uderns kam in Kirchbichl über ein 1:1 nicht hinaus. Uderns konnte damit fünf Runden vor Schluss den Vorsprung auf Tux auf fünf Punkte ausbauen.

Kann meinen Jungs nur gratulieren!

Gerhard Seissl, Trainer SK Blitzschutz Pfister Ebbs II: „Vor dem Spiel mussten wir leider komplett umplanen. Sehr viele Ausfälle (Krankheit, Sperren usw.) machten uns schon bei der Kaderplanung für das Spiel gegen Tux Probleme. Wir schafften es aber ein schlagkräftige Truppe aufzustellen, die endlich das Potenzial, dass wir hätten, abrufen konnte. Mit ein paar Nachlässigkeiten in der Defensive eine überragende Leistung meiner Mannschaft! Die Jungs, egal ob „alt oder jung“, hauten sich ins Zeug und es war mit Sicherheit das beste Spiel in dieser Saison. In der 24. Minute konnten wir durch einen sehr schönen abgefälschten Weitschuss durch einen unserer Jungstars in Führung gehen. Leider wie so oft heuer mussten wir gleich darauf in der 27. Minute den Ausgleich einstecken nach Unachtsamkeit in der Defensive. Das machte uns aber dieses Mal nichts aus und wir gingen in der 30. Minute mit der nächsten Offensivaktion durch Alex Haslacher wieder in Führung. Auch diese mal hielt es nicht lange bzw. wir produzierten abermals einen Riesenbock in der Defensive, die der Gegner zum Ausgleich nutzte. Da uns aber in der Offensive sehr viel gelang und wir uns nicht unterkriegen ließen, konnten wir abermals in Führung gehen durch ein Traumtor von Rene Geisler außerhalb des 16ers. Für die zweite Halbzeit nahmen wir uns vor, dass wir den Sack zu machen und den Sieg zu Hause feiern wollen.

Es dauerte etwas bzw. haben wir uns in der zweiten Halbzeit dann etwas schwerer getan, da sich der Gegner besser auf uns eingestellt hat. In der 57. Minute bekamen wir dann einen verdienten Elfmeter. In Summe waren es drei im ganzen Spiel, wobei Tux einmal an unserem Goalie scheiterte und den zweiten dann auch verwertete. Manu Praschberger hat seinen souverän verwandelt zum 4:2. In Der 66. Minute konnten wir dann mit einem weiteren Traumtor durch Alex Wurnig auf 5:2 erhöhen und das Ding war eigentlich durch. Tux konnte in der 72. Minute noch den Anschlusstreffer zum 5:3 durch einen Elfmeter - sehr umstritten, da keiner der zwei Spieler den Ball traf und sie sich beide nur gegenseitig trafen - erzielen. Danach hatten wir durch unsere Joker Fili und Johnny noch zwei sehr gute Konterchancen, die wir leider nicht verwerten konnten, es blieb aber dann beim 5:3 Heimsieg für uns.

Sehr sehr starke Mannschaftsleistung trotz vieler Ausfälle. Ich kann meinen Jungs nur gratulieren.“

Eine unserer schwächsten Saisonleistungen!

Julian Tesar, sportlicher Leiter FC Sparkasse Tux: „Für das vergangene Auswärtsspiel in Ebbs haben wir uns viel vorgenommen, um am kommenden Samstag im Spitzenspiel der 1. Klasse Ost eine breite Brust zu haben. Die Heimmannschaft startete gut in die Partie und hatte auch die erste Topmöglichkeit. Tux konnte den Ball noch von der Linie kratzen. Nach einigen Minuten fanden auch wir besser ins Spiel und hatten gute Tormöglichkeiten. In der 24. Minute gingen die Gäste nach einem Weitschuss, welcher unhaltbar abgefälscht wurde, mit 1:0 in Führung. Nur wenige Minuten darauf konnte Grosser eine schöne Kombination zum 1:1 verwerten. Nach einem Eckball in Minute 30 drückte Haslacher den Ball ins Tor und somit führte die Heimmannschaft mit 2:1. Nach einem Foul an Tipotsch hatte ich die Chance per Elfmeter auf 2:2 zu stellen, scheiterte aber am Torhüter. Einen Freistoß in der darauffolgenden Szene konnte Tipotsch leicht touchieren und den Ausgleich erzielen. Mit der letzten Aktion vor der Pause gelang den Ebbsern durch einen Tausendguldenschuss die erneute Führung.

Auch die Heimmannschaft bekam nach einem Foul von Goalie Fankhauser einen Elfmeter zugesprochen und der Schütze verwandelte souverän. Der Heimmannschaft gelang an diesem Tag so gut wie alles und sogar eine abgerissene Flanke landete im Tor. Zwanzig Minuten vor dem Ende der Partie verkürzte Tipotsch per Elfmeter auf 3:5. Wir versuchten in den Schlussminuten alles, um irgendwie nochmals ranzukommen, konnten aber keinen Ball mehr im Tor unterbringen.

Fazit: Wahrscheinlich eine unserer schwächsten Saisonleistungen und deshalb verlieren wir diese Partie auch verdient. Dennoch Kompliment an alle, da sich niemand aufgab und bis zum Schluss fightete. Jetzt heißt es rehabilitieren und am Samstag, dem 20. Mai 2023 um 18 Uhr im Alpenstadion im Spitzenspiel gegen Uderns wieder zurückzuschlagen. "

