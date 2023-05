Tux gewinnt das Schlagerspiel gegen Uderns – verrückte Partie zwischen St. Johann II und Mayrhofen II

Details Montag, 22. Mai 2023 14:37

Der Kampf um den Titel in der 1. Klasse Ost ist vier Runden vor Schluss um ein großes Stück spannender geworden. Der Sparkasse FC Tux konnte Tabellenführer SVG Uderns mit 3:1 besiegen und ist damit bis auf zwei Punkte an Uderns herangekommen. Eine völlig verrückte Partei war das 3:3 zwischen dem SK St. Johann II und der SVG Bründl Sports Mayrhofen II.

Das Spiel des Jahres - Tux gegen Uderns!

Julian Tesar, sportlicher Leiter Sparkasse FC Tux: „Am Samstag fand endlich das Spiel des Jahres im Alpenstadion gegen Uderns statt. Bereits eine halbe Stunde vor Anpfiff war das Tuxer Alpenstadion prall gefüllt. Die Partie startete sofort mit hohem Tempo, aber Chancen gab es in den Anfangsminuten auf beiden Seiten keine. Ein traumhafter Erler Freistoß fand in Minute 17 den Weg in das Kreuzeck und wir gingen somit mit 1:0 in Führung. Dieser Treffer beflügelte unsere Mannschaft und nur wenige Spielsekunden später hatte Tipotsch die Riesenmöglichkeit auf das 2:0 – scheiterte aber am Uderner Schlussmann. Das 2:0 fiel dann durch ein Eigentor von Kröll. Uderns sichtlich geschockt. In der 28. Minute chippte Erler einen Freistoß auf Grosser und der vollendete mit einem Volley aus der Drehung zum 3:0. Ein Geniestreich der beiden Oldies.

Nach der Halbzeit probierte Uderns so schnell wie möglich den Anschlusstreffer zu erzielen. Wirklich klare Torchancen konnten aber weitestgehend verhindert werden. Ich machte leider mit einem unglücklichen Eigentor die Partie 25 Minuten vor dem Ende nochmals spannend. Uderns wurde in den darauffolgenden Minuten durch einige Freistöße gefährlich, konnten aber keinen Ball im Tor unterbringen. Kurz vor dem Ende hatten wir noch Chancen auf 4:1 zu stellen, nützten diese Möglichkeiten aber nicht. Nach 93 Minuten pfiff der Schiedsrichter die Partie vor 500 Zusehern im Alpenstadion ab.

Fazit: Nach der Niederlage gegen Ebbs war dieser Sieg enorm wichtig. Ein Riesen Kompliment an die gesamte Mannschaft. Wir haben von der ersten Minute gekämpft, alles in die Waagschale geworfen und haben das Spitzenspiel somit auch verdient für uns entschieden.

Danke an alle Zuschauer und Helfer, die diesen Tag so besonders gemacht haben. Es war wie beim Hinspiel in Uderns wieder ein richtiges Fußballfest!“

SK St. Johann II gegen Mayrhofen II aus der Sicht von Mayrhofen

Verrücktes Spiel für unsere KM2 im Koasastadion in St. Johann endet Unentschieden. Sehr dünn besetzt ging es für unsere KM2 am Samstag in Richtung Wilder Kaiser. Unsere Mannschaft erwischt einen Blitzstart und Fabian Eberharter konnte nach einer Obermair Vorarbeit zum 0:1 einschieben. Danach entwickelt sich ein ausgeglichenes Spiel. Leider traf Martin Knauer zweimal spektakulär nur Aluminium. Kurz vor der Pause dann ein Traumtor aus rund 25 Metern von unserem Mittelfeldmotor Fabian Binder ins linke Kreuzeck - Halbzeitstand 0:2.

Unsere Mannschaft kommt mit Selbstvertrauen zurück aus der Kabine, doch St. Johann wechselt in der Halbzeit dreimal und stellt einiges um. Während unsere Mannschaft Probleme hat sich auf diese Änderungen einzustellen, hat uns St. Johann binnen sechs Minuten komplett überrollt und korrigiert das Ergebnis zwischen Minute 49 und 55 von 0:2 auf 3:2. Nach dem Rückstand zeigte unsere Mannschaft eine großartige Moral und fand zurück in die Partie. Knauer wird im Strafraum gelegt. Binder trifft vom Punkt und es steht 3:3. Danach entwickelt sich ein ausgeglichenes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. In Minute 84 wurde es noch mal richtig heiß. Elfmeter für den Gegner, doch Peter Grander schießt den Ball links am Kasten vorbei. Das Spiel endet mit einem Unentschieden und unsere Mannschaft trat mit einem Punkt die Heimreise an. Hervorzuheben ist auch die tolle Leistung unserer jungen Einwechselspieler Kröll, Müller und Moigg, die in einer nicht sehr einfachen Phase ins Spiel kamen, dies aber super meisterten.

