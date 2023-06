Erfolge von Hochfilzen gegen Reith bzw. von Ellmau gegen Kirchbichl II

Details Sonntag, 04. Juni 2023 22:53

In der 23. Runde der 1. Klasse Ost konnte der SC Fabels Ellmau den dritten Tabellenplatz mit einem 4:0 gegen Kirchbichl II untermauern und die noch theoretische Chance wahren, in die Top-2 vorzustoßen. Allerdings hat die Nummer zwei Tux drei Runden vor Schluss sieben Punkte Vorsprung auf Ellmau. Der FC Hochfilzen gewinnt gegen den FC Reith mit 2:0 und liegt damit nur mehr zwei Punkte hinter dem tabellenfünften Reith.

Hochfilzen mit starker erster Hälfte gegen Reith

Anton Luchner, Trainer FC Hochfilzen: „Hochfilzen dominierte die erste Halbzeit spielerisch und kämpferisch. Eine sehenswert vorgetragene Kombination verwertete Manuel Miesl in der 18. Minute zum 1:0. Bereits in der 32. Minute erhöhte Elias Rothmair nach einem Eckstoß aus sehr schwierigem Winkel zum 2:0. Nachdem bei Hochfilzen das spielerische Element in der zweiten Halbzeit etwas nachließ und Reith sehr aggressiv aus der Kabine kam, folgten keine weiteren Tore in einer ruppiger werdenden Partie. Jedoch war der Sieg von Hochfilzen nie in Gefahr. Insgesamt konnte Hochfilzen vor allem in der ersten Halbzeit spielerisch überzeugen und in der zweiten Halbzeit einer kämpferischen, aggressiven Mannschaft dagegenhalten!“

Klarer Erfolg von Ellmau gegen Kirchbichl II

Manuel Mayr, Trainer SC Ellmau: „Kirchbichl ist mit einem sehr kleinen Kader angereist, hatte nur einen Wechselspieler. Das merkt man natürlich bei einer Mannschaft, wenn viele Spieler ausfallen oder verletzt sind. Kirchbichl aber im Konter stets gefährlich. Wir hatten zu Beginn einen Lattentreffer und konnten in der 30. Minute durch Fabian Hussl in Führung gehen. So ging es mit einer knappen Führung in die Pause. Mit dem 2:0 durch Benedikt Berger in der 52. Minute war allerdings die Partie entschieden. Wir konnten durch zwei Treffer von Ferhat Gürbüzer am Ende mit 4:0 gewinnen. Aus meiner Sicht war der Dreier auch in dieser Höhe verdient!“

