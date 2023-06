Uderns verteidigt Tabellenführung gegen Tux – Titelkampf geht ins Finale!

Details Mittwoch, 07. Juni 2023 00:48

In der 23. Runde der 1. Klasse Ost hat das Top-Duo nichts anbrennen lassen. Der FC Sparkasse Tux gewinnt auswärts beim SV Raika Kolsass/Weer II mit 3:0 und SVG Uderns setzt sich zu Hause gegen den SK Blitzschutz Pfister Ebbs mit 4:0 durch. Damit im Titelkampf drei Runden vor Schluss Uderns zwei Punkte vor Tux, wobei aber Tux im direkten Spitzenduell mit der Nummer drei Ellmau am 8. Juni 2023 zunächst mal den Aufstieg zu Hause fixieren kann. Dazu genügt ein Remis, aber Tux wird im Titelkampf wohl einen Dreier anstreben.

Tux kann nach Sieg in Kolsass Aufstieg im Duell gegen Ellmau fixieren!

Julian Tesar, sportlicher Leiter FC Sparkasse Tux: „Nach dem spielfreien Wochenende ging es für uns am Samstag zum Auswärtsspiel nach Kolsass. Um am Tabellenführer Uderns dranzubleiben, waren unbedingt drei Punkte notwendig. In der ersten Halbzeit taten wir uns gegen eine sehr tief stehende Mannschaft extrem schwer Chancen zu kreieren. Der starke Gegenwind war nicht besonders hilfreich. Kolsass probierte uns auszukontern, allerdings ließen wir wenig bis gar nichts zu. Die größten Möglichkeiten in Halbzeit eins waren ein Erler-Schuss aus der Distanz und eine 1gg1 Situation von Tipotsch. Beide Male war der Torhüter zur Stelle. Somit ging es mit einem 0:0 in die Kabinen.

Für die zweite Halbzeit haben wir uns einen schnellen Führungstreffer vorgenommen und dieser gelang unserer Nummer sieben bereits zwei Minuten nach Wiederanpfiff nach einem Eckball. Ganz wichtiges Tor. Nur kurz darauf kam Kolsass durch einen Freistoß gefährlich vor unser Tor, aber Schneeberger hielt den Kasten sauber. In der 55. Minute bediente Goalgetter Tipotsch Pfister mustergültig und dieser drückte den Ball zum 2:0 über die Linie. Die Vorentscheidung in diesem Spiel fiel fünfzehn Minuten vor dem Ende. Ein Pfister Schuss wird für den Torhüter unhaltbar abgefälscht. In den letzten Minuten passierte nicht mehr viel.

Fazit: Ein verdienter Auswärtserfolg für den FC Tux. Damit halten wir Kontakt mit Uderns und haben noch sieben Punkte Vorsprung auf Ellmau. Am Donnerstag treffen wir zu Hause um 17:30 auf Ellmau und können vor eigenem Publikum die große Sensation schaffen. Danke an unsere Fans, die wieder eine lange Anreise auf sich genommen haben, um uns in Kolsass zu unterstützen!"

Uderns ist wieder in der Spur!

Daniel Schwemmberger, Trainer SVG Uderns: „Nach den wenig starken Auftritten in den letzten beiden Partien schickte ich eine etwas veränderte Mannschaft in das Spiel gegen Ebbs 1b. Wir hatten uns gut vorbereitet in den vergangenen beiden Wochen und waren daher höchst motiviert auf das Heimspiel gegen die Mannschaft von Gerhard Seissl.

Schon früh fanden wir unsere ersten Chancen vor, scheiterten aber entweder an Torhüter Schwaighofer oder an uns selber. Auch in den vergangenen Spielen vergaben wir unzählige Chancen und daher war ich höchst alarmiert. Doch dieses Mal brachte eine tolle Flanke von Michael Hanser auf Michael Garber die 1:0-Führung. Wenig später ein mustergültiger Eckball abermals von Michael Hanser und unser Kapitän Thomas Klocker schraubte sich am höchsten und köpfte zur 2:0-Führung ein. Wir blieben bis zur Halbzeit bissig, hatten aber in der ein oder anderen Aktion auch Glück das Ebbs 1b nicht mehr aus den wenigen Chancen, die sie hatten machten.

Ich vertraute auch nach der Halbzeit der gleichen Elf und diese dankte es mir mit der 3:0-Führung durch den starken Michael Garber zurück. Stürmer Markus Rieser wollte sich auch in der Torschützenliste eintragen und so markierte er das 4:0. Nach dieser deutlichen Führung begann ich viel zu wechseln, um auch den anderen Spielern meiner Mannschaft eine Chance zu geben. Die neuen Kräfte brachten einen frischen Wind in die Partie und die Mehrheit der Chancen blieb auf unserer Seite. Da wir aber keinesfalls ein Gegentor bekommen wollten, änderten wir unsere offensive Spielweise auf ein wenig mehr Defensive und konnten so die zu null Führung über die Bühne bringen.

Herzlichen Glückwunsch meinem Team zur Verteidigung der Tabellenführung. Weiter geht es mit dem schweren Auswärtsspiel am Mittwoch, 07.06.2023 um 20:00 Uhr am Achensee. Die SVG Uderns würde sich über zahlreiche Schlachtenbummler freuen!“

