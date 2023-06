Gänsehautmomente für Tux in Mayrhofen!

Details Donnerstag, 15. Juni 2023 13:52

Am 17. Juni 2023 ab 16 Uhr wird in der 1. Klasse Ost die Meisterschaftsentscheidung fallen. Uderns hat es selbst am Fuß, den Titel zu holen. Verliert man das Heimspiel gegen Ellmau nicht, ist man Meister. Im direkten Duell mit Tux (3:0, 1:3) hat nämlich Uderns knapp die Nase vorne. Tux wird natürlich versuchen, im Heimspiel gegen Thiersee II möglichst schnell alles klar zu machen und damit Druck im Fernduell auf Uderns auszuüben.

Verdienter Sieg gegen Ellmau

Julian Tesar, sportlicher Leiter Sparkasse FC Tux: „Am Donnerstag hatten wir gegen Ellmau, unseren direkten Tabellennachbarn den ersten Matchball um eine historische Saison mit dem Aufstieg in die Bezirksliga zu krönen.

Höchst konzentriert und angespannt gingen beide Mannschaften in diese so wichtige Partie. Es war das erwartet hart umkämpfte Match mit wenigen Chancen auf beiden Seiten. Erst in Minute 39. rutschte ein langer Ball durch zu unserem Kapitän und dieser blieb kalt wie eine Hundeschnauze und traf zur viel umjubelten 1:0-Führung. Wenige Minuten darauf bediente Pfister Tipotsch perfekt und dieser traf zum 2:0. Mit diesem komfortablen Vorsprung ging es auch in die Halbzeitpause.

Wir wussten, dass Ellmau in Halbzeit zwei alles probieren wird, um diese Partie noch zu drehen, aber wir ließen bis auf ein paar Distanzschüsse nichts zu. Mit dem 3:0 durch Grosser schien die Partie entschieden. Ein Weitschuss von Stock landete auf der Querlatte und im Gegenzug konnten die Gäste nach einem Eckball noch den Anschlusstreffer erzielen. Auch Ellmau konnte in der Nachspielzeit noch einen Stangenschuss verbuchen. Nach dem Schlusspfiff brachen im Alpenstadion alle Dämme. Wir haben es geschafft!

Fazit: Ein schlussendlich verdienter Sieg gegen eine starke Ellmauer Mannschaft. Im Anschluss wurde noch lange gefeiert. Vielen Dank auch an die fairen Verlierer aus Ellmau, die diesen Moment mit uns genossen!

Und natürlich wieder ein Dank an knapp 400 Zuschauer, welche uns wieder von der ersten Minute zum Sieg getragen haben!“

Gänsehautmomente in Mayrhofen

Julian Tesar, sportlicher Leiter Sparkasse FC Tux: „Nur wenige Stunden nach einem intensiven Spiel und einer langen Aufstiegsfeier ging es für uns weiter mit dem Derby bei den starken Mayrhofnern. Durch die Niederlage von Uderns und unseren Sieg gegen Ellmau waren wir zu diesem Zeitpunkt auch Tabellenführer und wollten diese nicht mehr hergeben. So starteten wir auch in die Partie und gingen bereits nach 5 Minuten durch Pfister in Führung. In weiterer Folge gaben wir der Heimmannschaft viel Platz, machten hinten dicht und probierten durch schnelle Umschaltmomente gefährlich zu werden. Mayrhofen kam immer wieder gefährlich über die Seiten, aber wirkliche Hochkaräter konnten sie sich keine erspielen. Erst nach Wiederanpfiff wurde Mayrhofen so richtig gefährlich und konnten in Person von Obermeyang ausgleichen. Man merkte, wie bei unserer Mannschaft von Minute zu Minute die Kräfte schwanden und Mayrhofen auf den Führungstreffer drückte. Ein traumhaft getretener Freistoß von Binder bescherte die Führung der Heimmannschaft. Nach einem schmeichelhaften Elferpfiff sorgte Binder für den 3:1 Entstand.

Fazit: Ein verdienter Sieg der spielstärksten Mannschaft der gesamten Liga. Wir können uns an diesem Tag keinen Vorwurf machen. Wir haben trotz der kurzen Generationszeit alles reingeschmissen was wir noch im Tank hatten – schlussendlich war es aber einfach zu wenig. Gratuliere an die SVG! Wir freuen uns schon, wenn wir uns in Velden beim Ausflug wiedersehen?

Dennoch haben wir im letzten Spiel gegen Thiersee am Samstag um 16:00 vor heimischer Kulisse noch die Chance auf den Meistertitel, wenn Uderns gegen Ellmau verliert. Sollte es nicht so kommen, scheißegal, wir sind letztes Jahr per Losentscheid in die 1. Klasse aufgestiegen und wollten nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Wir haben etwas Großartiges erreicht.

Was nach dem Spiel in Mayrhofen los war, waren Gänsehautmomente. Unsere Fans, egal ob Damen, Kinder oder unser Fanclub aus Deutschland spielten noch lange Zeit Fußball und wir als Mannschaft unterstützten sie lautstark! Danke an euch – Ihr seid die Besten!“

