Mayrhofen II siegt in Ebbs und Going in Schwoich

In der letzten Runde der 1. Klasse Ost macht SVG Uderns den Deckel drauf und holt sich mit einem 4:1 gegen Ellmau den Titel. Überragende Saison auch von Tux – 7:1 gegen Thiersee II, Vizemeister und Aufsteiger. SVG Bründl Sports Mayrhofen II ist das beste Team der Rückrunde – zum Abschluss kann man auch in Ebbs mit 2:1 gewinnen. Going holt auch auswärts einen Dreier – 3:1 beim FC Riederbau Schwoich II.

KM2 von Mayrhofen krönt im letzten Saisonspiel überragende Rückrunde mit einem Sieg in Ebbs!

Simon Obermair, SVG Bründl Sports Mayrhofen II: „In der 25 Minute wurde ich im Strafraum von den Beinen geholt und somit gab es Elfmeter. Doch leider setzte der stärkste Spieler in der Rückrunde und sonst so sichere Elfer-Schütze Fabian Binder den Ball knapp neben das Tor. In der 32. Minute ging dann unsere Mannschaft durch David Wechselberger (Trafik), welcher den Ball nach meiner Flanke per Flug-Kopfball im Tor versenkte, verdient in Führung. Die Führung hielt jedoch lediglich wenige Minuten und die Ebbser konnten zum 1:1 ausgleichen. Kurz vor Halbzeitpfiff schoss David Wechselberger knapp am Tor vorbei.

In der zweiten Halbzeit kam Ebbs immer besser ins Spiel, doch das Tor zum 2:1 in der 56. Minute machte unsere Mannschaft in Person von Routinier Kevin Geisler, welcher nach Flanke von Fabian Eberharter mit dem Außenrist vollenden konnte. Ebbs hatte daraufhin gute Möglichkeiten, um auszugleichen, doch einmal rettete Torhüter Lukas Eder, einmal die Latte und einmal konnte auf der Linie gerettet werden. So konnte unsere Mannschaft das Ergebnis über die Zeit retten und mit drei Punkten die Heimreise antreten.

Fazit: Glücklicher Sieg unserer Jungs. Mayrhofen war erste Halbzeit, Ebbs zweite Halbzeit die bessere Mannschaft. Ein Unentschieden wäre gerecht gewesen.

Fazit Saison 2022/23: Unsere Mannschaft krönt somit ihre sensationelle Rückrunde, in welcher eigentlich nur einmal verloren (zu Hause gegen Hochfilzen) und einmal unentschieden (auswärts St. Johann) gespielt wurde, mit dem dritten Platz und konnte somit fünf Plätze seit dem Rückrundenstart gutmachen. Spezielles Lob an die fünf jungen U16 Spieler, welche in den letzten Spielen vermehrt zum Einsatz kamen und gute Leistungen gezeigt haben.“

Sieg von Going in Schwoich

Daniel Brandauer, Trainer FC Riederbau Schwoich II: „Eine gute Leistung unsererseits zum Abschluss der Saison! Mit wieder fast vollem Kader ging es mit 0:1 in die Halbzeitpause. Ausgeglichenes Spiel mit Torchancen auf beiden Seiten, Vorgaben wurden gut umgesetzt. Ausgleich durch Lechner Christoph in der 60. Minute. Nach einem unnötigen Eckballgegentor, einem Konter zum 1:3 und einigen fraglichen Schiri-Entscheidungen zollten beide Mannschaften der Hitze Tribut und bis auf eine Kopfballchance vom Goinger Oldie Gruber passierte nicht mehr viel! Gratulation an meine Jungs zur Leistung und schöne "Sommerpause"! Gratulation an Going zum Sieg!“

