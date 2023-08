Münster II nach Erfolg gegen Thiersee II erster Tabellenführer und knapper Erfolg von Kirchbichl II in Schwoich

Details Montag, 14. August 2023 14:46

Auftakt in der 1. Klasse Ost 2023/24. Fünf Siege und zwei Remis ist die Bilanz, Mayrhofen II war spielfrei. Den höchsten Sieg eroberte der SC Münster II mit einem 4:0 gegen den SV Thiersee II. Ansonsten knappe Erfolge von Hochfilzen gegen Ellmau, Kirchbichl II gegen den FC Riederbau Schwoich II, Achensee gegen Kolsass/Weer II und ein 2:0 von Ebbs II gegen Kundl II.

Münster II gegen Thiersee II klar überlegen!

Stephan Kröll, Trainer SC Münster II: „Nach dem Aufstieg hat sich ja kadertechnisch einiges geändert und ich kenne die Liga ja nicht wirklich.

Münster von Beginn an die klar überlegene Mannschaft, aber mit vielen technischen Fehlern, so kamen wir nur sehr schwer ins Spiel. In der 11. Minute das 1:0 durch Manuel Schwarzmann per Kopf nach Vorlage durch Gerhard Lechner. 21. Minute: Nach einem super Pass von Bence Budai lief Manuel Schwarzman alleine auf den Tormann zu und verwertete eiskalt. In der 30. Minute, nach einer schönen Flanke von Manuel Meixner, verwertete Julian Ganser per Kopf. Wir hatten noch Möglichkeiten und hätten höher führen müssen, Thiersee hatte keinen einzigen Torschuss in der ersten Hälfte.

In der 54. Minute - nach einem Doppelpass - verwertete Benjamin Reiter eiskalt zum 4:0. Danach noch hundertprozentige Torchancen meiner Mannschaft, die leider nicht verwertet wurden. Die Spannung viel ein wenig ab und so konnte Thiersee die letzten zwanzig Minuten das Ganze etwas offener gestalten. Am Ende ein klarer Erfolg für uns, der eigentlich höher ausfallen hätte müssen. Wir wissen das allerdings einzuordnen und freuen uns nächste Woche auf den FC Reith!“

Doppelpack von Bastian Mosser für Kirchbichl II in Schwoich

Daniel Brandauer, Trainer FC Riederbau Schwoich II: „Nach der vierwöchigen Vorbereitung, in der intensiv und mit super Beteiligung trainiert wurde, trafen wir zum Auftakt auf den SV Kirchbichl 1b zu Hause in der Pölvenarena.

Zwei junge Mannschaften zeigten ein gutes, faires, offenes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. Großteils lief der Ball im Mittelfeld! Nach einem zurecht nicht gegebenen Abseitstreffer des SVK, konnten die Gäste kurz darauf das 0:1 durch Bastian Mosser in der 76. Minute bejubeln. Zwei Minuten später die Einladung zum 0:2 nach eigenem Einwurf, abermals Bastian Mosser der Torschütze.

Danach fingen wir uns wieder und trafen zum Anschluss durch ein schönes Tor von Noah Lambauer nach feinem Assist von Rade Radoslavjevic in der 84. Minute! Die Mannschaft glaubte dennoch an einen Punktgewinn und versuchte alles, um den Ausgleich zu erzielen, was jedoch nach einigen abgeblockten Schüssen leider nicht gelang. Ein hart umkämpfter Sieg der jungen Kirchbichler, wobei ein Remis aus unserer Sicht nicht ganz unverdient gewesen wäre. Gratulation an den SVK, auch der Schiedsrichter hatte alles im Griff! Eine Leistung meiner Mannschaft, auf die man aufbauen kann!“

