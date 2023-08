Ellmau startet mit bitterer Niederlage gegen Hochfilzen in die Meisterschaft

Details Montag, 14. August 2023 01:48

Zwei Treffer von Manuel Miesl für den FC Hochfilzen bescherten dem SC Fabels Ellmau eine 1:2-Niederlage in der ersten Runde der 1. Klasse Ost 2023/24. Für den Trainer von Ellmau, Thomas Farthofer, war der zweite Treffer von Hochfilzen nicht regulär, drei Punkte hätten sich beide Mannschaften nach seiner Ansicht nicht verdient.

Doppelpack von Manuel Miesl für Hochfilzen!

Thomas Farthofer, Trainer SC Fabels Ellmau: „Schwierige Auslosung gleich zu Beginn für unser Team - auswärts in Hochfilzen. Erste Halbzeit war es ein Spiel auf Augenhöhe mit mäßigem Niveau. Torchancen waren auf beiden Seiten Mangelware. Wir nahmen uns für die zweite Halbzeit sehr viel vor, wollten hoch anlaufen und dem Gegner keine Räume geben. In der 47. Minute gerieten wir durch ein blödes Standarttor in Rückstand, Torschütze für Hochfilzen war Manuel Miesl. Trotzdem steckte meine Mannschaft nie auf, lief weiterhin hoch an und erzwang in Minute 73 den Ausgleich durch Markus Aufinger. Leider konnten wir nur mehr durch zwei Stangenschüsse gefährlich werden, ansonsten fehlten uns die Ideen im letzten Drittel. In der Nachspielzeit fingen wir uns ein richtig dummes Tor ein, nicht nur der Ballverlust vorher ärgert mich, sondern dass es auch noch klares Abseits war! Auch der zweite Treffer der Heimelf gelang Manuel Miesl. Wir müssen in solchen Situationen einfach cleverer agieren. Generell war die Schiedsrichterleistung unterirdisch, so wurde beiden Mannschaften der Spielfluss genommen. Sieger hätte sich dieses Spiel sicherlich keinen verdient, obwohl wir die klar agilere und spielerisch bessere Mannschaft waren."

