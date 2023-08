Nach Remis in St. Johann geht es nun für Kirchdorf II in St. Johann gegen Ebbs II

Details Donnerstag, 17. August 2023 00:14

Der SV Kirchdorf saniert den Platz und so kommt es für den SV Weber Beton Kirchdorf II zu einer ungewöhnlichen Konstellation. In der 1. Runde der 1. Klasse Ost konnte man auswärts beim SK St. Johann II ein 1:1 erreichen. Zu Hause kann in Runde zwei nicht gespielt werden, die Partie der 2. Runde gegen den SK Blitzschutz Pfister Ebbs II wird wieder in St. Johann ausgetragen.

Nur vier Spieler der Meistermannschaft gegen St. Johann II dabei!

Markus Thanner, Trainer SV Weber Beton Kirchdorf II: „Es war das erwartet schwere Spiel gegen St. Johann. Es standen nur vier Spieler aus der Meistermannschaft auf dem Platz. Ansonsten gab ich einigen Talenten aus unserer U18 die Chance, sich zu beweisen und sie haben es wirklich super gemacht. Besonders in der ersten Halbzeit hatten wir deutlich mehr Spielanteile und gingen auch verdient durch einen Fifi-Kopfball (Christoph Steinberger) nach einer super Freistoßflanke von Kilian Steiner in Führung.

In der zweiten Halbzeit hat meine Mannschaft es leider verabsäumt, das 2:0 zu machen. So drückte St. Johann gegen Ende immer mehr. Zunächst konnte unsere Nummer eins Ali Seiwald noch zweimal abwehren, beim Ausgleich durch Marc Köllner in Minute 94 war er allerdings chancenlos. Ein wirklich sehenswerter Treffer per Seitfallzieher von Marc Köllner - ging genau über die Stange rein. Für uns zwar sehr unglücklich vom Zeitpunkt her, aber in Summe nicht ganz unverdient. Ich bin stolz auf die Leistung meiner sehr jungen Truppe und jetzt wollen wir am Samstag den ersten 3er holen.

Am 19. August mit Ankick um 15:15 Uhr geht es nun gegen den SK Ebbs II. Das Spiel wird allerdings in St. Johann stattfinden, da unser Platz noch saniert wird. Da Ebbs gegen Kundl - die wir ja noch gut kennen - gewonnen hat, sind wir gewarnt. Trotzdem wollen wir unsere tolle Heimserie (bisher ungeschlagen) unbedingt fortsetzen!“

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.