Schwere Verletzung für Kicker von Hochfilzen gegen Going – Kundl II bezwingt Kirchdorf II

Extrem bitter die schwere Verletzung von Max Luchner im Spiel des FC Hochfilzen gegen den SC Going. Die Redaktion von ligaportal.at Tirol schließt sich den Genesungswünschen aller an. Hochfilzen gewinnt mit 2:1 und ist damit Tabellenführer ohne Punkteverlust. Die erste Niederlage musste der SV Steinbacher Kirchdorf II in der dritten Runde der 1. Klasse Ost einstecken. Der SC Holz Pfeifer Kundl II siegt vor den eigenen Fans mit 4:2.

Hochfilzen verteidigt in dramatischer Partie die weiße Weste gegen Going

Marcel Müllauer, Trainer FC Hochfilzen: „In der ersten Halbzeit war unser Gegner SC Going deutlich aktiver, bissiger und auch spielstärker. Wir hatten wenig Zugriff auf Zweikämpfe und waren weder technisch, körperlich noch vom Kopf her in der Lage, unserem Gegner Paroli bieten zu können. Nach einem Eckball in Minute 27 die verdiente Führung für den SC Going durch Cankan Demir. Eine sehr enttäuschende Derbyvorstellung bisher von uns.

In der zweiten Halbzeit starteten wir mit einer Systemumstellung, um mehr Offensivdrang zu entwickeln und das Spiel noch in unsere Richtung lenken zu können. Wir konnten uns im Vergleich zur ersten Hälfte etwas steigern. Going hatte weniger Zugriff im Spiel und meine Mannschaft zeigte die nötige Derbyeinstellung, die es braucht. Trotzdem ein ausgeglichenes Spiel beider Teams. In Minute 75 ein Angriff von uns über die linke Seite. Nach einer Spielverlagerung in die Mitte nahm unser Kapitän Dominic Perterer Risiko und zog direkt aus etwa zwanzig Metern Meter ab. Sein Schuss wurde von einem Goinger Spieler noch abgefälscht. Spielstand somit 1:1.

Kurz darauf ein Freistoß für uns vor dem Strafraum. Dominic Perterer tritt an und zirkelt den Ball ins Tor. Der gegnerische Tormann erwischt den Ball zwar noch, kann ihn aber nicht festhalten. Spielstand 2:1. Nach einem Handspiel in unserem Strafraum gab es Elfmeter für die Gäste. Unser Tormann Max Gfäller konnte diesen aber halten und unser Team bleibt in Führung. In den Schlussminuten ein kampfbetontes Spiel beider Seiten. Going mit vielen hohen Bällen, wir blieben aber defensiv stabil und versuchten in Kontern noch für Entlastung zu sorgen. Bis zum Schlusspfiff passierte nichts mehr und somit ging ein verrücktes Derby zu Ende.

Gratulation dem gesamten Team zum Derbysieg. Mit der Leistung an diesem Tag können und werden wir aber dennoch nicht zufrieden sein und dementsprechend gibt es einiges aufzuarbeiten und zu verbessern. Gute Besserung an unseren Spieler Max Luchner. Mit einer schweren Knöchelverletzung musste er schon zu Beginn des Spiels ausgewechselt werden. Seitens Verein und Spielern! Gute Genesung Max - wir freuen uns auf dein Comeback!“

Erfolgslauf von Kirchdorf II reißt in Kundl

Markus Thanner, Trainer SV Steinbacher Kirchdorf II: „Jede Serie hat ein Ende. Nach fast genau 1 Jahr die wieder eine Niederlage für meine Mannschaft. Wir mussten 4 Positionen zur letzten Woche ändern und kamen nicht gut ins Spiel. Kundl hat es an dem Tag aber auch gut gemacht. Sie haben die Zweikämpfe angenommen und waren besonders über Standardsituation immer wieder gefährlich. So kamen die Gastgeber auch in der 10. Minute nach einem Eckball durch Gabriel Ecker zum 1:0. In Minute 27. dann das 2:0 per Elfmeter durch Christoph Lettenbichler. Das war vom Ablauf her etwas unglücklich, da wir zwei sehr ähnliche Szenen unmittelbar davor hatten, bei denen es leider keine Elfmeter gab. Kurz vor der Halbzeit machte dann Fabian Schweinberger mit seinem 1. Treffer für den SVK das 2:1. Aber noch vor der Halbzeit dann das 3:1. Unser Torwart Eli Brunner konnten einen abgefälschten Freistoß nur noch kurz abwehren und Eren Erdem verwandelte den Abpraller.

In der zweiten Halbzeit kann ich meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen. Wir kamen gut aus der Pause und wollten unbedingt zurück ins Spiel kommen, leider fehlte uns die letzte Konsequenz im Abschluss und wir vergaben einige gute Tormöglichkeiten. Martin Prantl konnte zwar mit einem Elfmeter nochmal zum 3:2 verkürzen, aber mit dem 4:2 durch Gabriel Ager in der 75. Minute war das Spiel dann entschieden.

Unterm Strich war es vor allem in der 1. Halbzeit zu wenig von meiner Mannschaft und wenn du dann auch noch deine Torchancen nicht nutzt, verlierst du ein Spiel, das wir definitiv nicht verlieren hätten müssen. Glückwunsch an Kundl 1b. Nächste Woche in Kolsass wollen wir es wieder besser machen!“

