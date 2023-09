Reith nach Sieg in Thiersee zumindest 24 Stunden Tabellenführer – Kundl II verliert in Mayrhofen

Details Sonntag, 03. September 2023 13:06

Hochfilzen kann in der 1. Klasse Ost am Sonntag, dem 3.9.23, ab 14:30 Uhr in Münster wieder die Tabellenführung in der 1. Klasse Ost erobern. In der Zwischenzeit konnte sich der FC Team Höfinger Reith zumindest für 24 Stunden die Tabellenführung mit einem 3:0 beim SV Thiersee II holen. Alle drei Treffer hat Adam Liska beigesteuert! SVG Bründl Sports Mayrhofen II konnte den ersten Dreier feiern – ein 4:2 beim SC Holz Pfeifer Kundl II.

Adam Liska „Man of The Match“ auf Seiten von Reith in Thiersee

Christoph Kranz, Trainer FC Team Höfinger Reith: „In der ersten Halbzeit war es eine ausgeglichene Partie. Die erste Topchance hatte Thiersee und hätte mit 1:0 in Führung gehen müssen. Reith hatte zwei bis drei gute Möglichkeiten zur Führung. Es blieb zur Halbzeit aber beim 0:0. In der zweiten Halbzeit kam Reith besser ins Spiel nach dem 1:0 nach einer Einzelaktion von Adam Liska konnte Reith das Spiel immer mehr kontrollieren. Das 2:0, ebenfalls Adam Liska der Torschütze, war die Entscheidung. Adam Liśka war der Mann des Spiels und er war auch für das 3:0 verantwortlich und erzielte somit einen lupenreinen Hattrick!“

Mayrhofen II holt gegen Kundl den ersten Dreier!

Alois Schönherr, Trainer SVG Bründl Sports Mayrhofen II: „Für die erste Klasse ein richtig gutes Spiel beider Mannschaften. Bin schon lange im Trainergeschäft, aber so ein Spiel sieht man in der ersten Klasse selten. Ein nicht unverdienter Dreier für meine Mannschaft nach einer 2:0 Pausenführung durch Treffer von David Wechselberger und Moritz Stock. Kundl kommt in der 58. Minute durch Christoph Lettenbichler auf 1:2 heran und kann in der 65. Minute durch denselben Spieler ausgleichen. Wir können aber dann wieder durch einen Doppelpack von Fabian Binder in der 68. und 76. Minute in Führung gehen. Jakob Aschenwald, unser Goalie, ist erst fünfzehn Jahre alt und er hält in der 80. Minute einen Strafstoß der Gäste. Er hat ebenso zwei tolle Möglichkeiten der Gäste entschärft. Unser Ziel ist es vor allem die Spieler an die erste Kampfmannschaft heranzuführen!“

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.