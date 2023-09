Coach von Ellmau nach Sieg gegen Ebbs II: „Endlich die ersten drei Punkte!“

Details Sonntag, 03. September 2023 13:58

Englische Woche in der 1. Klasse Ost – bereits am 5. September geht es mit einer kompletten Runde weiter. Der SC Fabels Ellmau tritt nach dem ersten Dreier der Saison gegen den SK Blitzschutz Pfister Ebbs II zu Hause gegen Schwoich II an – Ankick am 5.9.23 um 20 Uhr.

Starke erste Hälfte von Ellmau

Thomas Farthofer, Trainer SC Fabels Ellmau: „Endlich die ersten drei Punkte für meine Mannschaft. Eine sehr starke erste Halbzeit, in der wir taktisch genau das umgesetzt haben, was wir uns vorgenommen haben. Bereits nach 35 Minuten stand eine komfortable 3:0 Führung durch Heel (2) und Gürbüzer auf der Anzeigetafel. Wir konnten die Gäste bereits tief in deren Hälfte stören und so unseren Nutzen daraus ziehen. Pauschallob für das gesamte Team für diese erste Halbzeit. Leider haben wir dann die zweite Halbzeit etwas verschlafen, ließen Ebbs aber nie gefährlich werden. Jetzt geht es für uns weiter am Dienstag zu Hause gegen Schwoich, wo wir an die Leistung anknüpfen wollen und den nächsten Dreier einfahren wollen!“

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.