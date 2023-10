Ellmau rückt mit Sieg gegen Kirchbichl II auf Tabellenplatz drei vor

Details Dienstag, 10. Oktober 2023 00:28

Der Tabellenführer der 1. Klasse Ost Reith hat in Runde zehn beim SK St. Johann II mit einem 1:1 zwei Punkte abgegeben. Damit wurde es an der Tabellenspitze etwas enger, Reith mit einem Spiel weniger nun einen Punkt vor Hochfilzen, die gegen Kolsass/Weer II ebenfalls 1:1 spielen. Damit gute Voraussetzungen für die Verfolger, näher an die Tabellenspitze heranzukommen. Der SC Fabels Ellmau hat das mit einem 4:1 gegen den SV Kirchbichl II perfekt genützt. Ebenso Ebbs II, die zu Hause gegen Thiersee II mit 2:0 gewinnen.

Nach Sieg gegen Kirchbichl folgt für Ellmau Derby in Going

Thomas Farthofer, Trainer SC Fabels Ellmau: „Klassespiel meiner Mannschaft. Bereits in den ersten Spielminuten konnte man erkennen, dass wir dieses Spiel unbedingt gewinnen wollten. Wir sind sehr gut in die Partie gekommen und hatten bereits in Minute zwei den ersten Sitzer auf den Beinen. Mein Team erspielte sich einen 2:0 Vorsprung zur Halbzeit und dieser ging absolut in Ordnung. Die Torschützen waren Mahir Iftic und Belmin Majetic.

Auch in Halbzeit zwei spielten wir weiterhin sehr aggressiv und konnten uns durch zwei weitere Tore einen komfortablen Vorsprung erspielen. Stefan Heel und abermals Belmin Majetic haben getroffen. Wir ließen Kirchbichl nie wirklich ins Spiel kommen, waren sehr stark bei zweiten Bällen und konnten schön kombinierte Tore erzielen. In der Nachspielzeit gelang den Gästen durch Daniel Galvin der Ehrentreffer zum 4:1.

Ich bin heute wirklich stolz auf mein Team, das zu Hause eine Topleistung geboten hat. So konnten wir unsere Serie ausbauen und sind nun bereit für das Derby nächste Woche in Going, welches wir mit breiter Brust angehen werden!“

