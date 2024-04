SK St. Johann II siegt gegen Mayrhofen II und in Ebbs

Details Montag, 01. April 2024 20:46

Zwei Runden wurden zu Ostern 2024 in der 1. Klasse Ost gespielt. Mit zwei Siegen kann sich der SK St. Johann II auf Tabellenplatz drei setzen. 2:0 gegen Mayrhofen II und am Ostermontag ein 5:2 beim SK Freisinger Ebbs II. Auch Kirchbichl II feiert mit einem 4:1 im Spitzenspiel gegen Hochfilzen und mit einem 8:1 gegen Thiersee II zwei volle Erfolge und setzt sich auf Tabellenplatz zwei. Leader Reith lässt nichts anbrennen. Sechs Punkte mit einem 5:1 gegen den SC Münster II und einem 4:0 im Spitzenspiel in Ellmau.

Gutes Spiel von St. Johann II gegen Mayrhofen

Christian Jöchl, Trainer SK St. Johann II: „Wir sind richtig gut in die Partie gestartet und haben schon früh die ersten Halbchancen herausspielen können. Nach etwa fünf Minuten hat sich ein Mayrhofner Spieler direkt vor unserer Ersatzbank verletzt, wir wünschen ihm baldige Genesung. In der 12. Minute dann das 1:0 für meine Mannschaft durch Auer Felix nach starker Vorarbeit von Schmidt Jonas. Zu diesem Zeitpunkt waren wir die klar überlegene Mannschaft. In der 18. Minute dann das 2:0 für uns. Nach einem Eckball kann Mayerhofen den Ball nicht entscheidend klären und den frei liegenden Ball haut Schmidt Jonas eiskalt in die Maschen. Danach verflacht die Partie zusehends und geht ohne weitere Höhepunkte in die Halbzeitpause.

Wir starten wieder gut in die Partie, können aber keinen weiteren Treffer nachlegen. Bis in die 80. Spielminute passiert nichts Aufregendes mehr, danach will es Mayrhofen noch mal wissen und versucht den Anschlusstreffer zu erzielen. Zwei gute Möglichkeiten blieben jedoch ungenutzt. Wir haben in den letzten Minuten auch noch eine gute Einschussmöglichkeit, aber auch wir vergaben diese. So blieb es beim 2:0 für uns.

Ein gutes Spiel meiner Mannschaft vor allem in den ersten dreißig Minuten, leider mit einer Verletzung auf Mayerhofner Seite. Nach dem 2:0 haben wir das Ergebnis geschickt verwaltet, ohne große Möglichkeiten zuzulassen. Ein verdienter Sieg aus meiner Sicht!“

