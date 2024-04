Beeindruckende Aufholjagd von Reith in Kolsass!

Details Montag, 22. April 2024 00:11

In der 21. Runde der 1. Klasse Ost hat der Tabellenführer FC Team Höfinger Reith beim SV Raika Kolsass/Weer II eine beeindruckende kämpferische Leistung gezeigt. Am Ende gewinnt Reith nach einem 1:2 Rückstand noch 5:2 und kann damit die zehn Punkte Vorsprung auf Ellmau, die Kundl Ii mit 3:2 schlagen, verteidigen. Achensee gegen Hochfilzen wird wetterbedingt abgesagt, dadurch können Kirchbichl II (5:0 gegen Ebbs II) und St. Johann II (1:0 in Going) vorerst einmal an Hochfilzen in der Tabelle vorbei ziehen.

Reith dreht 1:2 Rückstand!

Christoph Kranz, Trainer FC Team Höfinger Reith: „Das erwartet schwere Auswärtsspiel fand trotz des schlechten Wetters auf einem Platz in top Zustand statt. Von Beginn an konnten wir das Spiel recht schnell kontrollieren und setzten die Gastgeber unter Druck.In der 13. Minute verwandelte Dukic nach einem Foul an Pletzer einen Elfmeter souverän zum 1:0 und brachte uns in Führung. Doch nach der Führung fehlten uns etwas Tempo und die Durchschlagskraft.Die Hausherren konnten in der 25. Minute durch einen weiteren Strafstoß, verwandelt von Feher, zum Ausgleich kommen. Nur 8 Minuten später gelang ihnen nach einem Ballverlust und einem Konter sogar das 2:1 durch Niederacher. So stand es 2:1 zur Halbzeit.

Die zweite Halbzeit versprach eine große Herausforderung für uns. Die Heimmannschaft spielte gut und war durch schnelles Umschalten immer wieder gefährlich. Doch wir konnten die Herausforderung meistern und das Spiel innerhalb von nur 8 Minuten drehen.In der 60. Minute gelang Pletzer der Ausgleichstreffer zum 2:2. Nur vier Minuten später führte ein Eigentor der Gastgeber zur Führung für uns. In der 68. Minute erhöhte Pendl sogar auf 4:2.Die Draufgabe und der Schlusspunkt war das 5:2 in der 88. Minute durch Hassler, der an diesem Nachmittag durch großen Einsatz und Willen herausstach und eine sehr gute Leistung ablieferte.Insgesamt war es eine beeindruckende Aufholjagd und ein verdienter Sieg für uns, der durch eine starke Teamleistung und Kampfgeist zustande kam!“

