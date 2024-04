Knappe Erfolge von Ellmau gegen Kundl II und von St. Johann II in Going

Details Dienstag, 23. April 2024 00:57

In der 21. Runde der 1. Klasse Ost macht es der SC Fabels Ellmau gegen den SC Holz Pfeifer Kundl II aus Sicht des Trainers unnötig spannend. Am Ende dann aber doch ein 3:2 Erfolg und die Verteidigung des zweiten Tabellenplatzes. Der SK St. Johann II bleibt aber dran! Ein 1:0 Erfolg in Going mit einem Mann weniger in Hälfte zwei. Auch der SV Kirchbichl II hält mit einem 5:0 gegen Ebbs II Kontakt zur grünen Zone. Ellmau mit drei Punkten Vorsprung auf Kirchbichl II und St. Johann II, wobei St. Johann ein Spiel mehr ausgetragen hat.

Coach von Ellmau: „Das Drama gegen Kundl II hätte es nicht gebraucht!“

Marko Buric, Trainer SC Fabels Ellmau: „Unser Spiel am Samstag gegen Kundl war von unserer Gefühlswelt verrückt wie das Wetter an diesem Tag – Sonnenschein, Regen und Schnee in einem.

Wir starteten eigentlich gut in die Partie bei den eisigen Bedingungen – beim Aufwärmen war noch Schnee auf dem Platz. Gleich zu Beginn hatten wir durch Belmin Majetic eine große Gelegenheit in Führung zu gehen, aber im 1 vs. 1 behielt der Kundler Schlussmann die Oberhand. Etwas später kamen wir über die rechte Seite durch und in der Mitte verpasste Domink Haselsberger knapp. Immer wieder kamen wir gut durch bis zum Strafraum, aber dann scheiterten wir entweder an der Kundler Hintermannschaft oder an der eigenen Ungenauigkeit. Viele Standards waren dabei, aber da hat es auch immer am gewissen etwas gefehlt. Eine Ecke konnte Roman Berger beinahe nutze, aber leider verpasste der Kopfball nur das Ziel sehr knapp. Das Spiel hatten wir weitestgehend unter Kontrolle und ließen eigentlich keine Chancen der Gäste bis zur 34. Minute zu. Da bediente unser Tormann mit einem verunglückten Abwurf den Kundler Stürmer Clemens Kogler mustergültig und dieser verwandelte sicher zum 0:1. Sehr bitter aus unserer Sicht. Mit diesem Ergebnis ging es auch in die Halbzeit.

Im zweiten Abschnitt wollten wir es noch mal wissen und versuchten alles, um das Ergebnis zu drehen. Wir kamen auch sehr gut aus der Kabine und fanden immer stärker in die Partie. Weitere gute Chancen wie ein Kopfball von Filip Ilic nach einer Ecke oder ein weiterer Kopfball von Belmin Majetic blieben aber ungenutzt. Es dauerte dann bis zur 75. Minute bis zum Ausgleich. Ferhat Gürbüzer bediente Filip Ilic mustergültig, der vor dem heranstürmenden Tormann vorher am Ball war, diesen umkurvte und zum 1:1 einschob. Hochverdient zu diesem Zeitpunkt. Aber kaum gefeiert schon wieder die Enttäuschung. Ein langer Ball von hinten raus und die gleiche Geschichte wie beim Ausgleich: Der Stürmer kommt vorm Tormann an den Ball und schiebt in leere Tor ein – dieses Mal wieder von Clemens Kogler und somit für Kundl wieder die Führung. Kurz geschüttelt und wieder spielten wir munter nach vorne und wollten nichts unversucht lassen. In der 85 Minute dann der erneute Ausgleicht: über die rechte Seite wurde unser Kapitän Christoph Lechter zentral an der Strafraumlinie von Ferhat Gürbüzer bedient und baute mit einem satten Schuss platziert unten links ein. Wir drückten weiter nach vorne und wurden in der 89. Minute letztendlich belohnt. Diesmal leistete Belmin Majetic die Vorarbeit für Filip Ilic und schickte ihn über die rechte Seite in den Strafraum, dieser entwischte seinen Verteidiger und knallte das Leder neben den ersten Pfosten rein.

Im Großen und Ganzen ein verdienter Sieg, falls man die gesamten neunzig Minuten betrachtet wie ich finde. Aus unserer Sichte hätte es diese ganze Spannung und das Drama nicht gebraucht und für die Gäste natürlich bitter, noch so kurz vor Schluss zwei Tore zu kassieren, um dann letztendlich mit leeren Händen nach Hause zu fahren!“

SK St. Johann II gewinnt in Unterzahl in Going

Christian Jöchl, Trainer SK St. Johann II: „Wir sind gut in die Partie gestartet, haben aber bis auf ein paar Halbchancen nichts Zählbares herausspielen können. Going ist sehr diszipliniert gestanden und haben die besseren Torchancen gehabt, jedoch in kein Tor ummünzen können.

Gleich zu Beginn der zweiten Halbzeit dann der große Schock für uns, 49. Spielminute, Gelb-Rot für Christoph Friedl. Tolle Reaktion meiner Mannschaft, die sofort die Änderungen perfekt umsetzte und mehr als 40 Minuten in Unterzahl spielte. Wir igelten uns jedoch nicht ein, sondern kamen immer wieder gefährlich vor das Tor der Goinger und hätten schon früher das 1:0 machen müssen. In der 72. Spielminute dann das 1:0 für uns, ein abgefälschter Freistoß von Schmidt Jonas fand den Weg ins Netz. Wir sind bis zum Schluss sehr diszipliniert geblieben und haben keine Chancen mehr für Going zugelassen.

Eine gute Leistung meiner Mannschaft, die vor allem in Unterzahl immer wieder durch sehr gutes Umschaltspiel gefährlich nach vorne spielte und hinten nichts anbrennen ließ. Pauschallob an das ganze Team!“

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.