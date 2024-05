Ellmau gelingt wichtiger Dreier gegen Kolsass/Weer II und Schwoich II überrascht in Hochfilzen

Details Montag, 13. Mai 2024 01:52

Nach der 25. Runde der 1. Klasse Ost hat der FC Tyrolon Hochfilzen durch eine überraschende 0:1-Heimniederlage gegen den FC Riederbau Schwoich II Boden im Kampf um den Aufstieg verloren. Der SC Fabels Ellmau gewinnt nämlich 4:0 gegen den SV Raika Kolsass/Weer II und liegt nun fünf Punkte bei einem Spiel weniger vor Hochfilzen. Leader Reith war spielfrei und hat nun vier Punkte Vorsprung auf Ellmau. Der SK St. Johann II (2:0 gegen Thiersee II) und der SV Kirchbichl II (3:1 in Mayrhofen) mischen weiter um den zweiten Aufstiegsplatz mit.

Ellmau verteidigt Tabellenplatz zwei mit Sieg gegen Kolsass/Weer II

Marko Busic, Trainer SC Fabels Ellmau: „Ins Heimspiel gegen Kolsass/Weer starteten wir gut und konzentriert hinein und gingen als verdienter Sieger vom Platz, aber zuerst der Reihe nach. " Die größte Chance auf die Führung verpassten wir nach gut zehn Minuten, als nach einer Ecke Roman Berger am höchsten stieg. Sein Kopfball verpasste das Tor jedoch nur knapp. Wir erarbeiteten uns einige Chancen, aber leider fehlte die nötige Präzision etwas. In Minute 27 dann die Führung. Nach einer Ecke von Belmin Majetic auf den zweiten Pfosten gezogen, war es Mahir Iftic, der dort alleine stand und nur noch einnicken musste. Nur 2 Minuten später wurde Dominik Haselsberger über die linke Seite auf die Reise geschickt und seine Flanke fand in der Mitte Ferhat Gürbüzer, der auf 2:0 erhöhen konnte. In Minute 41 war es wieder ein ähnliches Muster: Dominik Haselsberger mit einer Flanke über links und in der Mitte wartete diesmal Belmin Majetic als Abnehmer und verwertete zum 3:0. So ging es dann auch in die Pause.

Zu Beginn in Hälfte zwei hatten die Gäste ihre beste Möglichkeit auf einen Treffer nach einem Eckball, aber da konnte sich unser Schlussmann Tobias Sojer auszeichnen. Danach kontrollierten wir weitestgehend das Spielgeschehen und hatten weitere Möglichkeiten, die Führung zu erhöhen, was uns zu diesem Zeitpunkt noch nicht gelingen wollte. Erst in Minute 66 wurde das 4:0 eher durch Glück erzielt: Dominik Haselsberger war eigentlich einen Schritt zu spät und wollte lediglich einen Klärungsversuch der Abwehrreihe blockieren, stellte seinen Fuß rein und von diesem prallte der Ball perfekt ins lange Eck unhaltbar ab. Anschließend ließen wir Ball und Gegner schön laufen, hätten noch den einen oder anderen Treffer erzielen können, aber es wollte nicht mehr sein und brachten so einen wohlverdienten 4:0-Sieg ins Ziel. Ein Pauschallob an die gesamte Mannschaft, weil wirklich jeder einzelne Spieler eine tolle Leistung abgeliefert hat. So können wir alle ein wohlverdientes freies Pfingstwochenende genießen!"

Hochfilzen unterliegt Schwoich II

Daniel Brandauer, Trainer FC Riederbau Schwoich II: „Nach der Last-Minute-Niederlage letzte Woche in Kolsass fuhren wir mit zwölf fitten Spielern zum Tabellenvierten." In der ersten Hälfte mit klarem Ballbesitz- und Chancenübergewicht der Heimmannschaft verteidigten wir im Kollektiv sehr gut, sodass kein Ball wirklich gefährlich auf unser Tor kam! Leider konnten wir unsere wenigen Umschaltmomente und Halbchancen nicht genügend umsetzen, sodass es mit 0:0 in die Pause ging.

Anfang der zweiten Hälfte ein ähnliches Spiel! Man merkte, dass die Hochfilzner sich mehr vorgenommen haben, als in der ersten Halbzeit gezeigt wurde! In der 58. Minute nach Ballgewinn im Mittelfeld steckte Kölli Daniel die Kugel mit dem Außenrist durch auf unseren Teilzeit-Goalgetter Lambauer Noah, der locker aus sechzehn Metern mit dem linken Fuß rechts unten zum überraschenden 0:1 einschob. Die im Zentimeterbereich vorhandene Abseitsstellung sollte sich später noch "relativieren"! Ab der 70. Minute war es eine reine Abwehrschlacht unsererseits, die wenigen Konterchancen konnten wir leider nicht verwerten. Kompromisslos und fast fehlerfrei gelang es uns, die meist langen Bälle um den 16er zu klären, im Strafraum und auf der Linie bewies wieder einmal unser Goalie Dejan Vukovic seine Klasse! In der 95. Minute die vermeintliche Entscheidung, 0:2 wiederum durch "Lambo", nach Pass von Standl Florian. Jedoch pfiff der sonst sehr gute Schiri fälschlicherweise Abseits. Die angezeigten neun Minuten Nachspielzeit wurden auf fast zwölf Minuten erhöht, doch unser Bollwerk hielt dem Druck des Gegners stand! Negativ-Highlight des Tages: Gelbe Karte nach Reklamation in der 91. Minute, Gelb/Rote Karte nach Ballwegschießen in der 99. Minute für Kölli Daniel! Riesenkompliment an meine Mannschaft, die an diesem Tag eine kämpferische und mentale Meisterleistung zeigte. Pfingsten kann kommen!“

