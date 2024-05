Schwere Verletzung und das richtige Zeichen der Mannschaften des SK St. Johann II und Thiersee II

Details Dienstag, 14. Mai 2024 01:41

Im Rahmen der 25. Runde der 1. Klasse Ost (TIR) empfing der SK St. Johann 1b den SV Thiersee 1b zu einem spannenden Fußballnachmittag. Das Heimteam zeigte eine überzeugende Leistung und konnte durch effektive Nutzungen ihrer Torchancen einen verdienten 2:0-Sieg einfahren. Das Spiel wurde von einer schweren Verletzung eines Spielers von St. Johann überschattet. Die beiden Mannschaften wollten das Spiel abbrechen, aber das erlauben die Statuten nicht. Ein deutliches und richtiges Zeichen setzten daraufhin die Spieler beider Mannschaften.

Christian Jöchl, Trainer SK St. Johann II: „Hängende Köpfe trotz Sieg. Dieser Satz trifft es wohl ziemlich genau.

Wir sind recht gut in das Spiel gegen den SV Thiersee gestartet und haben in der 12. Minute durch Gurschler Josef das 1:0 erzielen können. Leider haben wir danach den Faden komplett verloren und konnten unser gewohntes Spiel nicht forcieren. In Minute 36. konnten wir durch Leon Lacic-Klaric das 2:0 für uns verbuchen, mit diesem Spielstand ging es dann auch in die Pause.



Für die zweite Halbzeit hatten wir uns mehr vorgenommen, konnten es aber leider nicht wirklich umsetzen. In der 77. Minute kam es leider zu einem folgenschweren Zusammenprall, wieder mal musste die Rettung und der Notarzt ins Koasastadion gerufen werden. Unser Spieler Andrei Snagoveanu zog sich leider eine schwere Schienbeinverletzung zu und wurde noch am gleichen Abend operiert, den jungen Spieler aus Thiersee hat es Gott sei Dank nicht so schlimm erwischt. Beiden Spielern geht es den Umständen entsprechend gut und wir wünschen beiden baldige Genesung und hoffen, dass wir euch schnellstmöglich wieder am Platz sehen können!



Nach Absprache mit unseren Mannschaften einigten sich Johann Fuchs (Trainer SV Thiersee) und ich darauf, dass die Partie eigentlich nicht mehr fortgesetzt werden sollte und es einfach beim 2:0 bleiben soll. Leider war das laut Statuten nicht möglich und so wurde das Spiel noch mal angepfiffen. Die beiden Mannschaften, sichtlich geschockt vom Vorfall, versammelten sich im Mittelkreis und passten sich den Ball gegenseitig bis zum Abpfiff zu!“

1. Klasse Ost: St. Johann 1b : Thiersee 1b - 2:0 (2:0)

36 Leon Lacic-Klaric 2:0

12 Josef Gurschler 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.