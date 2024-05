Spielanalysen 1. Klasse Ost: St. Johann II gegen Reith und Münster II gegen Kirchdorf II

Details Montag, 27. Mai 2024 23:59

In der 26. Runde der 1. Klasse Ost ist es an der Tabellenspitze zu einigen Änderungen gekommen. Leader FC Team Höfinger Reith verliert den Schlager gegen den Sk St. Johann II überraschend klar mit 0:3. Ellmau kann allerdings von diesem Ergebnis nicht profitieren – 1:3 Niederlage beim Kirchbichl II. Der SC Münster II gewinnt das Mittelfeldduell gegen den SV Kirchdorf II mit 3:0. Weiter geht es mit der englischen Woche vom 28. bis 30. Mai 2024. Die Lage an der Tabellenspitze etwas unübersichtlich. Nach Verlustpunkten führt Reith mit vier Punkten auf Ellmau und Kirchbichl und mit fünf Punkten auf St. Johann II.

St. Johann gewinnt Spitzenspiel gegen Reith auswärts!

Christian Jöchl, Trainer SK St. Johann II: „Beide Mannschaften sind gut in die Partie gestartet, man hat jedoch deutlich gespürt, dass es für beide Teams um viel geht. Reith stellte sich schnell auf unser Spiel ein und konnte sich die ersten Halbchancen erarbeiten, diese wurden aber immer rechtzeitig von uns geklärt Kurz vor der Halbzeitpause konnten wir mit einem Angriff über die linke Seite das 1:0 (42. Minute) durch Prommegger Stephan erzielen, dies war auch zeitgleich der Pausenstand.

Man hat sofort gemerkt, dass Reith nun alles daran setzt, den Ausgleichstreffer zu erzielen. Wir haben jedoch sehr gut dagegengehalten und hatten in der 47. Spielminute durch Hinterseer Felix die Chance auf das 2:0, die jedoch leider ungenützt blieb. In der 65. Minute konnten wir uns dann doch für den Aufwand belohnen und durch Auer Felix auf 2:0 erhöhen. In der 77. Minute war es abermals Auer Felix, der auf 3:0 erhöhte.

Ein gutes Spiel beider Mannschaften vor einer großartigen Kulisse, speziell in der zweiten Halbzeit hat man meiner Mannschaft angemerkt, dass sie den Sieg mehr wollten als der Gegner!“

Klarer Erfolg von Münster II gegen Kirchdorf II

Stephan Kröll, Trainer SC Münster II: „Unser Team war heute über die ganzen neunzig Minuten extrem stark. Die Gäste hatten eigentlich keine konkrete Möglichkeit. Ein Angriff über den Flügel in der 22. Minute brachte uns durch Benjamin Reiter die 1:0-Führung. Mit dem linken Fuß das 2:0 durch Elia Klingenschmid in der 36. Minute. Eine sehr kompakte Mannschaftsleistung, wir hätten wesentlich höher gewinnen können. Das 3:0 fällt dann aber doch noch, Jona Klingenschmid in der 74. Minute.“

