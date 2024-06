St. Johann II wahrt mit Sieg in Hochfilzen Chance auf den Aufstieg!

Details Montag, 03. Juni 2024 13:08

Ziemlich komplexe Situation nach der 28. Runde der 1. Klasse Ost. Der FC Reith gewinnt in Kundl mit 2:1, ebenso der SK St. Johann II beim FC Tyrolon Hochfilzen. Die Partie Münster II gegen Ellmau musste auf den 4. Juni 2024, Ankick 19:30 Uhr verschoben werden. Die Rechenspiele an der Tabellenspitze lassen sich am besten an Hand der Verlustpunkte darstellen. Reith hätte die Nase vorn, zwei Punkte zurück Ellmau und einen weiteren Punkt zurück St. Johann II. Reith wohl in der besten Position, Ellmau müsste ja erst sechs Punkte machen, um ganz oben dabei zu bleiben. Höchstwahrscheinlich also ein Dreikampf zwischen Reith, Ellmau und St. Johann II um den Titel und den zweiten Aufstiegsplatz.

Absolut tolle Leistung – außer Chancenverwertung!

Christian Jöchl, Trainer SK St. Johann II: „Wir sind wieder sehr gut in die Partie gestartet und waren von Anfang an die spielbestimmende Mannschaft. In der 13. Spielminute konnten wir uns durch Stefan Pfannhauser belohnen und das 1:0 erzielen. Leider konnten wir unser absolutes Chancenplus nicht in weitere Tore ummünzen und so ging es nur mit 1:0 in die Halbzeitpause.

In Halbzeit zwei wollten wir schnellstmöglich das 2:0 erzielen, was uns auch gelang. Nach einem Angriff über die Mitte ließ der gegnerische Torhüter den Ball aufgrund der sehr nassen Verhältnisse fallen. Philipp Aschacher schnappte sich die Kugel, ließ den nachsetzenden Tormann keine Chance und konnte in der 52. Minute das 2:0 erzielen. Leider ließen wir auch in Halbzeit zwei wieder einige sehr gute Chancen liegen und so blieb die Partie spannend. Die Hochfilzener Mannschaft probierte in der Schlussviertelstunde nochmal alles, um den Abstand zu verkürzen, dass ihnen in Minute 81 durch Simon Wimmer gelang. Die Partie wurde durch diesen Treffer noch mal hektisch, jedoch kam nichts mehr Zählbares für beide Seiten heraus und so blieb es beim 2:1 für meine Mannschaft.

Absolut tolle Leistung meiner Mannschaft gegen einen starken Gegner. Wir hätten den Sack ganz einfach früher zumachen müssen, das ist das einzige, was ich meiner Mannschaft ankreiden kann. Wir haben nun unsere spielfreie Runde, wo wir uns gut erholen werden, um im letzten Spiel der Saison noch mal alles geben zu können!“

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.